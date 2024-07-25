Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Dün Türkiye genelinde toplam 1 milyon 196 bin 791 megavatsaat elektrik üretildi. Aynı gün içinde elektrik tüketimi ise 1 milyon 187 bin 318 megavatsaat olarak belirlendi.

Elektrik Tüketim Zamanları

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. verilerine göre, günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 139 megavatsaat ile saat 15.00'te gerçekleşirken, en düşük tüketim ise 36 bin 46 megavatsaat ile 07.00'de kaydedildi.

Üretim Dağılımı

Elektrik üretiminde doğal gaz santralleri %26,5 payla ilk sırada yer aldı. Bu santralleri, %19,8 ile ithal kömür santralleri ve %14,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

İhracat ve İthalat Rakamları

Dün Türkiye, toplam 14 bin 274 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 803 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.