Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1.196.791 MWh, tüketim ise 1.187.318 MWh olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 10:10
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Dün Türkiye genelinde toplam 1 milyon 196 bin 791 megavatsaat elektrik üretildi. Aynı gün içinde elektrik tüketimi ise 1 milyon 187 bin 318 megavatsaat olarak belirlendi.

Elektrik Tüketim Zamanları

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. verilerine göre, günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 139 megavatsaat ile saat 15.00'te gerçekleşirken, en düşük tüketim ise 36 bin 46 megavatsaat ile 07.00'de kaydedildi.

Üretim Dağılımı

Elektrik üretiminde doğal gaz santralleri %26,5 payla ilk sırada yer aldı. Bu santralleri, %19,8 ile ithal kömür santralleri ve %14,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

İhracat ve İthalat Rakamları

Dün Türkiye, toplam 14 bin 274 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 803 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Evi olmayana 300 bin TL devlet desteği! Başvuruda tek şart var!

Yarına kadar 9 dolara uçuş fırsatı! AJET kampanyayı patlattı...

Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

19 Mayıs Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak: Başvuru detayları ve koşullar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları

Makarna 16 TL! Lipton çay 69.50! İndirimin dibi sıyrıldı yarın bitiyor

19 Mayıs Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak: Başvuru detayları ve koşullar

Yarına kadar 9 dolara uçuş fırsatı! AJET kampanyayı patlattı...

Yaşlılara bedava hizmet bu işlem İstanbulkart ile bedavaya gelecek!

27 temmuz cumartesi burç yorumları aşk ve enerji dolu bir gün olacak!

ÖTV indirimli fiyat Egea göz doldurdu! Bu fiyata kimse kaçırmaz!

İstanbul yakınında arsa satışı patladı! Hem ucuz hem yatırımlık fırsat!

Maaşı yetmeyen emekliye tek seferlik ödeme! Tarih verildi: Hesaplara yatırılacak!

Evi olmayana 300 bin TL devlet desteği! Başvuruda tek şart var!

Solmuş çiçekleri hayata döndürüyor! Onun adı çiçek coşturan!