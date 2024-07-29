Türkiye’nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye, dün gerçekleştirilen elektrik üretimi ve tüketimine dair verilerle dikkat çekiyor. Toplamda 967 bin 504 megavatsaat elektrik üretildi, günlük tüketim ise 963 bin 307 megavatsaat olarak gerçekleşti.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Zamanları

Verilere göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 21.00 saatinde 45 bin 11 megavatsaat ile yaşandı. En düşük tüketim ise 07.00 saatinde 33 bin 47 megavatsaat oldu.

Elektrik Üretiminde Kaynak Dağılımı

Elektrik üretiminde, ithal kömür santralleri %20,8 pay ile ilk sırada bulunurken, bunu %16 ile rüzgar santralleri ve %15 ile doğal gaz santralleri izledi.

İhracat ve İthalat Rakamları

Türkiye, dün 12 bin 844 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 8 bin 585 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

Bu veriler, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine yönelik çabalarının yanı sıra, farklı kaynakların kullanımını da gözler önüne seriyor.