Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 1 Milyon Megavatsaatin Üzerinde

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye, dün günlük bazda 1 milyon 12 bin 185 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirdi. Aynı dönemde tüketim, 999 bin 430 megavatsaat seviyesine ulaştı.

Saatlik Tüketim Verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 647 megavatsaat ile 11.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 962 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Üretim Kaynaklarının Dağılımı

Dün yapılan elektrik üretiminde ithal kömür santralleri yüzde 23,3 ile ilk sırada yer aldı. Bu kategoriyi, yüzde 23 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15,8 ile rüzgar santralleri izledi.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, dün 13 bin 716 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 963 megavatsaat elektrik ithal etti.