Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de dün, 904 bin 128 megavatsaat elektrik üretimi ve 887 bin 140 megavatsaat elektrik tüketimi kaydedildi. Verilere göre, üretim ve tüketim arasındaki denge, enerji sektöründeki gelişmeleri doğrudan etkileyen önemli bir gösterge.

Tüketim Saati Analizi

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin sağladığı verilere göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 19.00'da 43 bin 215 megavatsaat ile gerçekleşirken, en düşük tüketim ise 05.00'te 28 bin 780 megavatsaat olarak belirlendi.

Üretim Kaynakları ve Dağılımı

Dün gerçekleştirilen elektrik üretiminde, ithal kömür santralleri %26,2 ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada %16,1 ile rüzgar enerji santralleri, üçüncü sırada ise %15,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı.

İhracat ve İthalat Verileri

Ek olarak, Türkiye dün 17 bin 163 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, sadece 176 megavatsaat elektrik ithal etti. Bu durum, ülkenin enerji ihtiyacını karşılama ve dışa bağımlılığı azaltma çabalarının bir göstergesi.