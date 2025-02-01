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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye, günlük bazda 993 bin 458 megavatsaat elektrik üretti, tüketim ise 983 bin 172 megavatsaat olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 10:37
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye, dünkü elektrik üretimi ve tüketim verileri ile enerji alanındaki performansını gözler önüne serdi. 993 bin 458 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilirken, elektrik tüketimi 983 bin 172 megavatsaat olarak kaydedildi.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Saatleri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün elektrik tüketiminde en yüksek rakam 46 bin 208 megavatsaat ile 12.00'33 bin 256 megavatsaat ile 05.00'

Elektrik Üretiminde Dağılım

Günlük elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 31,1 ile doğal gaz santralleri alırken, bu santralleri yüzde 24,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

İthalat ve İhracat Verileri

Dün Türkiye, 10 bin 994 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 710 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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