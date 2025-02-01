Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye, dünkü elektrik üretimi ve tüketim verileri ile enerji alanındaki performansını gözler önüne serdi. 993 bin 458 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilirken, elektrik tüketimi 983 bin 172 megavatsaat olarak kaydedildi.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Saatleri