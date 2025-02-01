Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi
Türkiye, dünkü elektrik üretimi ve tüketim verileri ile enerji alanındaki performansını gözler önüne serdi. 993 bin 458 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirilirken, elektrik tüketimi 983 bin 172 megavatsaat olarak kaydedildi.
En Yüksek ve En Düşük Tüketim Saatleri
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün elektrik tüketiminde en yüksek rakam 46 bin 208 megavatsaat ile 12.00'33 bin 256 megavatsaat ile 05.00' Günlük elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 31,1 ile doğal gaz santralleri alırken, bu santralleri yüzde 24,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi. Dün Türkiye, 10 bin 994 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 710 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.
Elektrik Üretiminde Dağılım
İthalat ve İhracat Verileri
Günlük elektrik üretiminde ilk sırayı yüzde 31,1 ile doğal gaz santralleri alırken, bu santralleri yüzde 24,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Dün Türkiye, 10 bin 994 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 710 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.