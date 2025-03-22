Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün ülke genelinde toplam 1 milyon 9 bin 664 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleşti. Aynı gün içinde gerçekleşen elektrik tüketimi ise 1 milyon 524 megavatsaat olarak belirlendi.

Dün saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi, 12.00'de 45 bin 996 megavatsaat ile kaydedilirken, gün içerisinde en düşük tüketim ise 07.00'de 35 bin 385 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretiminde başı çeken doğal gaz santralleri oldu ve toplam üretimin yüzde 22yüzde 19,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri takip etti.

Ayrıca, Türkiye dün 12 bin 747 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 3 bin 607 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.