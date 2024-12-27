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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye'de dünkü elektrik üretimi 1 milyon 10 bin 224 megavatsaat iken, tüketim 994 bin 597 megavatsaat olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 10:21
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 10 bin 224 megavatsaat elektrik üretildi. Aynı gün içinde elektrik tüketimi ise 994 bin 597 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Veriler, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketiminin 48 bin 56 megavatsaat ile saat 18.00'de, en düşük tüketimin ise 32 bin 148 megavatsaat ile saat 05.00'te kaydedildiğini ortaya koyuyor.

Üretim Kaynakları ve İhracat

Elektrik üretiminde en büyük paya sahip olan kaynaklar ise şöyle sıralandı: %23,9 ile ithal kömür santralleri, %23 ile doğal gaz santralleri ve %15,7 ile rüzgar santralleri.

Aynı zamanda Türkiye, dün 15 bin 836 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, 209 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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