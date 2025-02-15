Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Üretim Tüketimi Aştı

Türkiye, dün 1 milyon 40 bin 428 megavatsaat elektrik üretirken, tüketimi 1 milyon 27 bin 513 megavatsaat olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 10:19
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Üretim Tüketimi Aştı

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye, dün günlük bazda 1 milyon 40 bin 428 megavatsaat elektrik üretti. Tüketim ise 1 milyon 27 bin 513 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

En Yüksek Tüketim Saati

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek tüketim 49 bin 210 megavatsaat ile saat 12.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim 34 bin 352 megavatsaat ile saat 05.00'te oldu.

Elektrik Üretiminde Dağılım

Günlük elektrik üretiminin dağılımına baktığımızda, doğal gaz santralleri %22,6 ile ilk sırada yer aldı. Bu santralleri, %25,5 ile ithal kömür santralleri ve %19,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri takip etti.

Dış Ticaret Verileri

Dün Türkiye, toplam 13 bin 702 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 789 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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