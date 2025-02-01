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Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi 2024'te Yüzde 9,4 Arttı: TÇÜD Açıklamada Bulundu

Türkiye'nin 2024 yılı ham çelik üretimi, bir önceki yıla göre %9,4 artışla 36,9 milyon ton olarak gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 11:07
Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi 2024'te Yüzde 9,4 Arttı: TÇÜD Açıklamada Bulundu

Türkiye'nin 2024 Yılı Ham Çelik Üretimi Yüzde 9,4 Arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 9,4 artarak 36,9 milyon ton oldu. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, bu artışın yurt içi tedariki teşvik eden politikaların gelişimi ile mümkün olduğunu vurguladı.

Çelik Sektöründe Genel Gelişmeler

Geçen yıl çelik sektörü, üretim ve tüketimde önemli bir artışla yılı kapattı. Ancak Aralık 2024'te üretim, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 düşüşle 2,9 milyon ton seviyesine geriledi. Nihai mamul tüketimi de Aralık 2024'te, Aralık 2023'e göre yüzde 11,4 artışla 3,3 milyon ton oldu.

Dış Ticaret Verileri ve İhracat

Çelik ürünleri ihracatı, Aralık 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 16 artışla 1,3 milyon ton, değer olarak ise yüzde 11,9 artışla 888 milyon dolar olarak kaydedildi. 2023 yılı genelinde ise toplam ihracat miktar itibarıyla yüzde 27,6 artarak 13,4 milyon ton, değer itibarıyla ise yüzde 17,7 artarak 9,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İthalat Verileri ve Pazar Dinamikleri

Çelik ürünleri ithalatı Aralık 2024'te, yıllık bazda yüzde 73,8 artışla 1,8 milyon ton olurken, değer olarak da yüzde 37,8 artışla 1,2 milyar dolar seviyesine yükseldi. Yayan, yurt dışı tedarikat artışının Türkiye'nin dış ticaret dengesini etkilediğine dikkat çekti.

TÇÜD Genel Sekreterinin Değerlendirmeleri

Veysel Yayan, Türkiye'nin en çok üretim artışı yaşayan ülkelerden biri olduğunu ve dünyanın en büyük 8. ham çelik üreticisi konumunu koruduğunu ifade etti. Çin, 2024'te kaydettiği 110,7 milyon ton ihracat ile oldukça yüksek bir seviyesi daha ulaştı.

Gelecek Beklentileri ve Karbon Düzenlemeleri

Yayan, Suriye'nin yeniden inşası sürecinin sektör üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağını, ayrıca 2025 yılı itibarıyla çelik tüketiminde artış olacağı beklentisinin bulunduğunu belirtti. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın devreye girmesi ile ilgili endişelerini dile getiren Yayan, Avrupa Komisyonu'na yönelik girişimlerin önemine dikkat çekti.

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