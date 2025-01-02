Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi Kasım 2024'te %0,7 Arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), Kasım 2024'e ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye'nin ham çelik üretimi, 2023'ün aynı ayına göre %0,7 artarak 3 milyon tona ulaştı. Ayrıca, Ocak-Kasım 2024 döneminde yıllık bazda %11,2 artış ile üretim 33,9 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

İç Tüketim ve Dış Ticaret Verileri

Nihai mamul tüketimi Kasım 2024'te %14,3 artışla 3,6 milyon tona تırmandı. Ancak, Ocak-Kasım 2024 döneminde, tüketim 2023'ün aynı dönemine göre %0,3 gerileyerek 35 milyon ton oldu.

Çelik ürünleri ihracatı, Kasım 2024'te miktar yönünden %13,6 artış göstererek 967,3 bin ton, değer yönünden ise %15,4 artışla 709 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk 11 ayında, ihracat miktar bazında %29,1 artarak 12,1 milyon ton, değer itibarıyla ise %15,3 artışla 8,9 milyar dolara çıktı.

İthalat ve Pazar Durumu

İthalat ise Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre miktar açısından %46,6 artışla 1,8 milyon ton, değer yönünden ise %19,9 artışla 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat artışında yarı ürünlerin ve uzun mamullerin ithalatındaki sırasıyla %100 ve %48 artış etkili oldu.

Ocak-Kasım 2024 döneminde, ithalat miktar bazında %3 azalışla 15,6 milyon ton, değer itibarıyla ise %13 düşüşle 11,9 milyar dolar seviyesinde belirlendi. 2023 yılının aynı dönemindeki %54,5 oranıyla karşılaştırıldığında, 2024’te ihracatın ithalatı karşılama oranı %74,2’ye yükseldi.

Geleceğe Dair Beklentiler

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, kapasite kullanım oranının 2023'ün 11 aylık döneminde %55,9 iken 2024'te %62,4'e ulaştığını açıkladı. Yayan, Türk çelik sektörünün, küresel çelik talebinde yaşanan daralmaya rağmen 2024 yılı içerisinde ihracat pazarlarında güçlü bir toparlanma gösterdiğini belirtti.

Yayan, ayrıca, "Bu yıl sektörün 2022 ve 2023'teki kayıplarını telafi edeceğini, yurtiçi tüketim içerisindeki ithalat payının keskin şekilde düşeceğini" vurguladı. 2025 yılında Orta Doğu ve Çin'deki gelişmelerin Türkiye'nin iç talebine ve küresel kapasite fazlalığına etkisi konusunda belirsizlikler bulunduğunu da ifade etti. Türkiye'nin cari açığının kapatılmasına katkısının artacağına dair beklentilerini dile getirdi.