Türkiye'nin Haziran 2024 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri

Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu Verileri Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haziran 2024 dönemine ait Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini duyurdu. Buna göre, ülkenin yurt dışı varlıkları 341,7 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 670,2 milyar dolar olarak belirlendi.

Net Yatırım Pozisyonu Durumu

Haziran 2024 itibarıyla net UYP, eksi 328,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, 2023 sonunda eksi 275,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Yurt Dışı Varlıkları ve Yükümlülükleri

Yurt dışı varlıkları, bir önceki yıl sonuna göre %2,7 artarak 341,7 milyar dolara yükselirken, yükümlülükler %10,1 artışla 670,2 milyar dolara çıktı. Rezerv varlıklar ise %1,4 artışla 142,9 milyar dolara ulaştı.

Doğrudan ve Portföy Yatırımları

Doğrudan yatırımlar, piyasa değerindeki döviz kuru değişimleriyle birlikte %23,6 artışla 188 milyar dolara yükseldi. Portföy yatırımları ise %24,8 artarak 119,7 milyar dolara çıktı.

Diğer Yatırımlar ve Krediler

Diğer yatırımlar %0,5 artışla 362,4 milyar dolara yükselirken, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi bankalardaki yabancı para mevduatları %5,6 azalma gösterdi. Bankaların kredi stoku %5,8 artışla 66,3 milyar dolara çıkarken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku %1,1 azalarak 100,1 milyar dolara geriledi.