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Türkiye'nin Ödemeler Dengesi Haziran 2024 Verileri Açıklandı

Haziran 2024'te Türkiye'nin ödemeler dengesi verileri, doğrudan ve portföy yatırımlarında pozitif gelişmeler kaydetti.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:19
Türkiye'nin Ödemeler Dengesi Haziran 2024 Verileri Açıklandı

Türkiye’nin Ödemeler Dengesi Haziran 2024 Raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Haziran ayına ait ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Verilere göre, haziranda doğrudan yatırımlar 447 milyon dolar ve portföy yatırımları ise 591 milyon dolar net giriş sağladı.

Yatırımlardaki Değişim

Açıklanan verilerde, yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasalarında 1 milyar 367 milyon dolarlık net satış yaptığı gözlemlenirken, devlet iç borçlanma senetlerinden 688 milyon dolarlık net alış gerçekleştirildi.

Tahvil İhraçları ve Diğer Yatırımlar

Piyasalardaki hareketlilik devam ederken, bankalar 612 milyon dolar ve diğer sektörler 468 milyon dolar net borçlandı. Diğer yatırımlar kategorisinde ise, yurt içindeki bankaların yurt dışındaki muhabirlerdeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 438 milyon dolar artış gösterdi.

Döviz Mevduatlarındaki Düşüş

Yurt dışındaki bankaların, yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 459 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 60 milyon dolar düşüş göstererek toplamda 1 milyar 519 milyon dolar net azalma kaydetti.

Kredilerin Kullanım Raporu

Krediler üzerinden yapılan işlemler ise, bankaların ve diğer sektörlerin sırasıyla 4 milyar 629 milyon dolar ve 234 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdiği bilgisiyle kritik bir dönemi işaret ediyor. Genel Hükümet’in bu dönemde 226 milyon dolar net geri ödeme yaptığı ifade edildi.

Resmi Rezervlerde Artış

Resmi rezervlerde ise, haziran ayında 1 milyar 242 milyon dolarlık bir net artış kaydedildi. Bu durum, Türkiye'nin uluslararası ekonomi durumu açısından önemli bir göstergedir.

Yıllık Veriler

2024 yılı Haziran ayı itibarıyla ödemeler dengesi ile ilgili yıllık verilere bakıldığında, cari işlemler hesabında 407 milyon dolarlık, mal ve hizmet dengesi ise toplamda 1 milyar 464 milyon dolar olarak kaydedildi.

TCMB verileri, eğitimli yatırımcıların ve ekonomistler için Türkiye'deki ekonomik büyüme ve yatırım ortamının genel durumu hakkında bilgi sağlayarak, finansal kararlar almalarına rehberlik ediyor.

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