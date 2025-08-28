DOLAR
Türkiye'nin petrol ithalatı haziranda %5,9 arttı

Türkiye'nin haziran petrol ve ürünleri ithalatı yüzde 5,9 artarak 4 milyon 613 bin 455 tona ulaştı; en fazla ithalat Rusya, Kazakistan ve Irak'tan yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 09:52
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) hazirana ilişkin 'Petrol Piyasası Sektör Raporu'na göre, Türkiye'nin petrol ve petrol ürünleri piyasasında haziran ayında dikkat çeken artışlar kaydedildi.

İthalat

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre %5,9 artarak 4 milyon 613 bin 455 ton olarak gerçekleşti. Bu toplam içinde en büyük payı oluşturan ham petrol ithalatı yaklaşık %2,9 artışla 2 milyon 922 bin 327 ton oldu. Motorin türleri ithalatı ise yaklaşık %5,2 artarak 1 milyon 206 bin 387 ton'a yükseldi. İthalatın kalan kısmını fuel oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

Ham petrol ve petrol ürünleri bazında en fazla ithalat 2 milyon 957 bin 734 ton ile Rusya'dan yapılırken, bunu 411 bin 790 ton ile Kazakistan ve 365 bin 410 ton ile Irak izledi.

Satışlar

Yurt içi satışlarda benzin türleri, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla %10,5 artarak 525 bin 757 ton olurken, motorin satışları %1,4 artışla 2 milyon 346 bin 43 ton olarak kaydedildi. Toplam petrol ürünleri satışları ise %3,5 artışla 3 milyon 14 bin 205 ton seviyesinde gerçekleşti.

İhracat

Petrol ürünleri ihracatında da belirgin artışlar görüldü: havacılık yakıtları ihracatı %22,3 artışla 576 bin 606 ton, motorin türleri ihracatı %82,5 artışla 290 bin 899 ton ve denizcilik yakıtları ihracatı %23,1 artışla 185 bin 185 ton oldu. Buna karşın benzin türleri ihracatı %58,5 azalarak 12 bin 468 ton seviyesine geriledi. Petrol piyasasında toplam ihracat %14 artışla 1 milyon 460 bin 661 ton olarak kaydedildi.

Üretim

Rafineri üretiminde de yükselişler yaşandı: motorin türleri üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre %11,4 artarak 1 milyon 403 bin 873 ton, havacılık yakıtları üretimi %10,2 artışla 625 bin 559 ton ve denizcilik yakıtları üretimi %7,6 artışla 186 bin 165 ton olarak gerçekleşti. Buna karşın benzin türleri üretimi %11,8 azalarak 434 bin 828 ton olarak kayıtlara geçti. Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise %7,3 artışla 3 milyon 458 bin 24 ton oldu.

