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Türkiye'nin Rüzgar ve Güneş Enerjisi Hedefleri 2030'da Aşılacak

Türkiye, rüzgar ve güneş enerjisi hedeflerini aşarak temiz enerji geçişini hızlandırmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 09:05
Türkiye'nin Rüzgar ve Güneş Enerjisi Hedefleri 2030'da Aşılacak

Türkiye'nin Temiz Enerji Hedefleri

Türkiye'nin 2030 yılına yönelik rüzgar ve güneş enerjisi hedeflerini büyük bir farkla aşması bekleniyor. Bu durum, ülkenin temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak ve iklim değişikliğiyle mücadelesini güçlendirmek için daha iddialı hedefler koyabileceğini gösteriyor.

Uluslararası Analizler ve Hedefler

Uluslararası kuruluşlar Climate Analytics ve NewClimate Institute, dünya genelinde rüzgar ve güneş enerjisinde gereken artış hızını belirlemek amacıyla bir analiz gerçekleştirdi. Rüzgar ve güneş enerjisinin yüzde 70'inden fazlasını üreten 11 ülke arasında Türkiye de yer aldı.

Analiz sonuçlarına göre, Türkiye 2022 sonu itibarıyla 22 gigavat rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesine sahip. Buna göre, mevcut Ulusal Enerji Planı'na göre, 2030 yılı itibarıyla güneş enerjisi kapasitesini 33 gigavata, rüzgar enerjisi kapasitesini ise 18 gigavata çıkarma hedefi bulunuyor.

Öngörüler ve İhtiyaçlar

Buna rağmen, mevcut piyasa koşulları altında güneş enerjisi kapasitesinin 2028 yılına kadar 39 gigavata, rüzgar enerjisi kapasitesinin ise 18 gigavata yükseleceği öngörülüyor. Bu, Türkiye'nin 2030 hedeflerini aşacağını gösteriyor.

İklim değişikliği ile mücadele bağlamında, Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisi kapasitelerinin sırasıyla 62 ve 27 gigavata ulaşması gerekecek. Eğer bu kapasite artışı sağlanabilirse, Türkiye 2035 yılı hedeflerine 5 yıl önce ulaşma potansiyeline sahip.

Uzman Görüşleri

Climate Analytics Kıdemli İklim ve Enerji Analisti Neil Grant, Türkiye'nin mevcut politika planlarının 1,5 derece hedefiyle uyumlu olduğunu belirtirken, "Türkiye harika bir konumda ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak için daha fazla hızlanabilir" ifadelerini kullandı.

Diğer Ülkelerin Durumu

Küresel iklim hedeflerinin yerine getirilmesi için 11 ülkede rüzgar ve güneş enerjisinin büyüme hızının artırılması gerekiyor. Özellikle Çin, Hindistan ve ABD gibi ülkeler çeşitli hedeflerle bu sürecin önemli oyuncuları olarak öne çıkıyor.

Özetle, Türkiye, rüzgar ve güneş enerjisi alanında daha fazla yatırım ve geliştirme sağlayarak temiz enerjiye geçiş sürecini hızlandırma yolunda önemli bir adım atma aşamasında.

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