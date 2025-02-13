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Türkiye'nin Tavuk Eti Üretimi 2024'te Yükseldi

Türkiye, 2024'te 2,5 milyon tonu aşkın tavuk eti ve 21 milyar yumurta üretti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:53
Türkiye'nin Tavuk Eti Üretimi 2024'te Yükseldi

Tavuk Eti Üretimi 2,5 Milyon Tonu Aştı

Türkiye'de 2024 yılı itibarıyla tavuk eti üretimi, bir önceki yıla göre %7,9 artışla 2 milyon 512 bin 131 ton olarak kaydedildi. Bu rakam, sektörün büyüme ivmesini sürdüğünü gösteriyor.

Tavuk Yumurtası Üretiminde Artış

Geçen yıl toplam 21 milyar 155 milyon 89 bin tavuk yumurtası üretildi. Bu da, önceki yıla kıyasla %2,5’lik bir artış anlamına geliyor. Sektördeki bu büyüme, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık 2024 verilerine dayanmaktadır.

Kümes Hayvancılığı Verileri

Yaklaşık 1 milyar 367 milyon 772 bin tavuk kesilirken, bu sayı 2023'e göre %7,7'lik bir artış gösterdi. Aralık ayında ise tavuk kesimi 125 milyon 106 bin olarak kaydedildi ve bu, %14,9 artış sağladı.

Aralık Ayı Verileri

Tavuk yumurtası üretimi, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 azalışla 1 milyar 687 milyon 940 bin adede geriledi. Buna karşın, tavuk eti üretimi Aralık 2024'te %18,4 artarak 237 bin 263 ton seviyesine yükseldi.

Tüm bu veriler, Türkiye'deki tavuk ve kümes hayvancılığı sektörünün dinamiklerini ve sürdürülebilir büyüme potansiyelini ortaya koyuyor.

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