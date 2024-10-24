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Türkiye Siber Vatan Programı Başkentte Başlıyor

Ankara Kalkınma Ajansı ve Gazi Üniversitesi tarafından siber güvenlik alanında eğitim fırsatları sunuluyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 10:35
Türkiye Siber Vatan Programı Başkentte Başlıyor

Türkiye Siber Vatan Programı Başlıyor

Türkiye'nin artan siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamak amacıyla Ankara Kalkınma Ajansı, Gazi Üniversitesi ile birlikte yeni dönem çalışmalarına başlanacağını duyurdu.

Programın Geçmişi ve Amaçları

Program, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2019 yılında siber güvenlik alanında yetişmiş nitelikli insan kaynağı oluşturmak üzere başlatılmıştır. Zamanla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ulusal bir hale dönüştürülmüştür. Bu programın amacı, Türkiye'nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamak ve üniversite öğrencilerinin dijital güvenlik alanındaki farkındalığını artırmaktır.

Başvuru Süreci ve Eğitim Fırsatları

Programa başvurular, 10 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar yapılabilecektir. Başvurusu kabul edilen öğrenciler, "Siber Vatan Hackviser Platformu"na yönlendirilecektir. Bu süreçte öğrencilerin 15 gün boyunca çevrim içi eğitimleri (Linux, network eğitimi gibi) tamamlamaları gerekmektedir.

Yüz Yüze Eğitimler ve Sınav Süreci

Görevlerini eksiksiz tamamlayan öğrenciler bir sınava tabi tutulacak ve başarılı olan 40 öğrenci yüz yüze eğitim almaya hak kazanacaktır. Bu eğitim sürecinde CEH (beyaz şapkalı hacker), web güvenliği ve tersine mühendislik konularında 5 gün sürecek üç farklı eğitim verilecektir. Eğitimler Gazi Üniversitesinde gerçekleştirilecektir.

Teknik Eğitimler ve Uygulamalar

Programa katılan öğrenciler, siber güvenliğin çeşitli alt temalarında daha derinlemesine teknik eğitim alacaklar. "Siber Vatan Bootcamp" etkinliği kapsamında 10 gün sürecek eğitimler, görevler, tersine mühendislik çalışmaları ve senaryo bazlı tatbikatlar düzenlenecektir.

Ayrıntılı Bilgi için

Programa katılmak isteyen öğrenciler, detaylı bilgiye sibervatan.org adresinden ulaşabilirler.

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