Türkiye, Slovenya'ya İhracatta Rekor Kırdı: 371,5 Milyon Dolar

Türkiye, Slovenya'ya 371,5 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 11:12
Türkiye, Slovenya'ya İhracatta Rekor Kırdı: 371,5 Milyon Dolar

Türkiye ve Slovenya Arasındaki İkili İlişkiler Gelişiyor

Türkiye, 371,5 milyon dolarla Slovenya'ya tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Ekonomik ilişkiler her geçen yıl ivme kazanarak devam ediyor.

Stratejik Ortaklık Belgesi İle Ticari İlişkiler Güçleniyor

2011 yılında imzalanan “Stratejik Ortaklık Belgesi”, Türkiye ile Slovenya arasındaki ikili ilişkilerin pek çok alanda gelişmesine katkı sundu. Bu belge, bir ticaret taahhüdü içermemekle birlikte, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artış göstermesine olanak tanıdı.

Potansiyel Sektörler Daha Fazla İstihdam ve İş Birliği Sunuyor

Enerji, lojistik, sağlık, inşaat, telekomünikasyon gibi birçok sektör, iki ülke arasındaki işbirliklerinin daha da gelişmesine olanak tanıyan büyük bir potansiyele sahip.

TİM Verilerine Göre İhracat Artışları

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin Slovenya'ya ihracatı, geçen yılın ocak ayına göre %119,3 artış gösterdi. Bu dönemde en fazla ihracat yapan sektörler şöyle sıralandı:

  • Otomotiv Endüstrisi: 170,9 milyon dolar
  • Kimyevi Maddeler ve Mamulleri: 170,3 milyon dolar
  • Çelik: 5,5 milyon dolar
  • Elektrik ve Elektronik: 4,1 milyon dolar
  • İklimlendirme Sanayii: 3,4 milyon dolar
  • Hazır Giyim ve Konfeksiyon: 3,3 milyon dolar
  • Makine ve Aksamları: 3,1 milyon dolar
  • Tekstil ve Hammaddeleri: 3,1 milyon dolar
  • Demir ve Demir Dışı Metaller: 2,8 milyon dolar
  • Madencilik Ürünleri: 911 bin dolar

Bu veriler, ocak ayında Slovenya'ya dış satım yapan ilk 10 sektörün %90'ının sanayi bünyesinde yer aldığını gösteriyor.

Kimya Sektörü İhracattaki Başrolü Aldı

Ocak ayında Slovenya'ya ihracatını değer bazında en fazla artıran sektör, 163,7 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu. Bu sektörü, otomotiv endüstrisi %22,7 artışla izledi. Böylece iki ülke arasındaki ticaret hacmi daha da genişliyor.

İl Bazında İhracat Verileri

İl bazında bakıldığında, Kocaeli 312,6 milyon dolarlık ihracat ile öne çıkıyor. Diğer iller ise şu şekilde sıralanıyor:

  • İstanbul: 18,1 milyon dolar
  • Bursa: 17,2 milyon dolar
  • Sakarya: 3,7 milyon dolar
  • İzmir: 3,5 milyon dolar

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