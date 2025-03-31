Türkiye Tohum Sektöründe Küresel Bir Güç Oluyor

Türkiye Tohumculuk Sektöründe Yenilik ve Başarı

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, Türkiye'nin dünya tohumculuk sektöründeki yerini güçlendirdiğini ve stratejik bir ürün olan tohumun tarımsal üretim açısından en değerli girdi olduğunu vurguladı. Güler, Türkiye'nin 2024 yılında 1 milyon 303 bin ton sertifikalı tohumluk üretimi gerçekleştirdiğini ve 100'ün üzerinde ülkeye 338 milyon dolar değerinde tohum ihracatı yaptığını belirtti.

Tohumun Kültürel ve Stratejik Değeri

Güler, tohumun tarımın temel taşı olduğuna dikkati çekerek, Türk tarımının verimlilik, kalite, inovasyon ve teknoloji alanlarında kaydettiği mesafeyi açıkladı. Tohumculuk sektörünün kendine yeterlilik oranı yüzde 90'ların üzerine çıktığını öne sürdü.

İhracat Başarıları ve Yeni Hedefler

Türkiye'nin tohumculuk sektöründe geçmişle kıyaslandığında büyük bir başarı hikayesi yazdığını dile getiren Güler, tohumda ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 147'ye ulaştığını açıkladı. Güler, Türk tohumlarının özellikle Türk Cumhuriyetleri'nde giderek artan bir talep gördüğünü vurguladı.

Uluslararası Temaslar ve İşbirlikleri

Türk tohumlarına duyulan ilginin artmakta olduğunu söyleyen Güler, Rusya, Irak ve KKTC ile gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu geçtiğini açıkladı. Bu ilişkilerin ihracat hacmini büyütmekle kalmayıp, kalıcı işbirliklerinin de temelini atacağını kaydetti.

AR-GE İşbirliği Protokolü

TÜRKTOB ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan AR-GE işbirliği protokolünün sektör için yeni bir başlangıç olacağını belirten Güler, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı büyük etkinliklerin uluslararası ölçekte prestij kazandıracağını sözlerine ekledi. Bu yıl düzenlenecek Dünya Tohumculuk Kongresi ve gelecek yılki Asya-Pasifik Tohumculuk Kongresi, Türkiye'nin dünya çapında tanınırlığını artıracak önemli organizasyonlar olacak.