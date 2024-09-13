Türkiye ve ABD Arasında Yeni Ticaret Mutabakatı İmzalandı

Ticaret İlişkilerinde Yeni Bir Dönem

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ABD Ticaret Odası temsilcileri ile birlikte yapılan imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Yatırımlar Artıyor

Tuzcu, son yıllarda ABD'li şirketlerin Türkiye'ye ve Türk şirketlerin de ABD'ye olan yatırımlarının arttığını ifade ederek, "Gündemimizde ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefini yakalamak var." dedi.

Toplantının Detayları

TOBB'deki törende, Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy yer aldı. Tuzcu, "ABD Ticaret Odasının bu ziyareti, şimdiye kadar gerçekleştirilenlerin en kapsamlısıydı." diyerek, iki gün boyunca yapılan görüşmeleri anlattı.

İkili Ticaret Hacmi Rekor Seviyeye Ulaştı

İkili ticaret hacminin 34 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Tuzcu, bu yıl 40 milyar dolara ulaşma olasılığının bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, vize uygulamalarında iyileştirme yapılmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Hisarcıklıoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret Odası ile uzun süreli işbirlikleri yapıldığını belirterek, "Türkiye'de 2000'e yakın Amerikan şirketi faaliyet göstermekte ve yatırımları 15 milyar dolara ulaşmaktadır." dedi. Ayrıca, Türk şirketlerinin ABD'ye 11 milyar dolar civarında yatırım yaptığını dile getirdi.

Choksy'nin Mesajı

ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ise işbirliğinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Gelecek yıl daha sağlam ve odaklanmış projelerle çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Önemli Konular Ele Alındı

Choksy, ikili ticaretin geliştirilmesi ve birçok sektördeki işbirliklerini güçlendirmek için önemli görüşmeler yaptıklarını vurguladı. Konuşmaların ardından TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı imzalandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB), Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu (ortada), TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) ve ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'nin (sağda) katılımıyla TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı İmza Töreni düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB), Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu (ortada), TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) ve ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'nin (sağda) katılımıyla TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı İmza Töreni düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB), Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu (ortada), TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) ve ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'nin (sağda) katılımıyla TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı İmza Töreni düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB), Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu (ortada), TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) ve ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'nin (sağda) katılımıyla TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı İmza Töreni düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB), Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu (ortada), TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) ve ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'nin (sağda) katılımıyla TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı İmza Töreni düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB), Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu (ortada), TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) ve ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'nin (sağda) katılımıyla TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı İmza Töreni düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB), Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu (ortada), TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) ve ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'nin (sağda) katılımıyla TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı İmza Töreni düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB), Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu (ortada), TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) ve ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'nin (sağda) katılımıyla TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı İmza Töreni düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB), Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu (ortada), TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) ve ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'nin (sağda) katılımıyla TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı İmza Töreni düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB), Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu (ortada), TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) ve ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'nin (sağda) katılımıyla TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı İmza Töreni düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB), Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu (ortada), TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) ve ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'nin (sağda) katılımıyla TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı İmza Töreni düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB), Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu (ortada), TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) ve ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'nin (sağda) katılımıyla TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı İmza Töreni düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB), Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu (ortada), TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) ve ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'nin (sağda) katılımıyla TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı İmza Töreni düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB), Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu (ortada), TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) ve ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'nin (sağda) katılımıyla TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı İmza Töreni düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB), Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu (ortada), TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) ve ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'nin (sağda) katılımıyla TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı İmza Töreni düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB), Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu (ortada), TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) ve ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'nin (sağda) katılımıyla TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı İmza Töreni düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB), Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu (ortada), TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) ve ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'nin (sağda) katılımıyla TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı İmza Töreni düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB), Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu (ortada), TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) ve ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'nin (sağda) katılımıyla TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı İmza Töreni düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB), Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu (ortada), TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda) ve ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'nin (sağda) katılımıyla TOBB-ABD Ticaret Odası Mutabakat Zaptı İmza Töreni düzenlendi.