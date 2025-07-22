Türkiye ve Azerbaycan Askeri Güvenliği Güçlendirmek İçin Anlaştı

Türkiye ve Azerbaycan Arasındaki Askeri İş Birliği Gelişiyor
Türkiye ile Azerbaycan, "Karşılıklı Askeri Güvenliğin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzaladı. İmza töreni, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanovun katılımıyla gerçekleştirildi.
İDEF 2025 Fuarı Kapsamında Gerçekleşti
Mutabakat muhtırasının imzalanması, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) etkinliğinde gerçekleşti. Fuar, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenmektedir.
Bu anlaşma, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirerek, bölgedeki güvenliği artırmayı hedefliyor.
Türkiye ve Azerbaycan arasında "Karşılıklı Askeri Güvenliğin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı. İmza töreni, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda) ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un (sağda) katılımıyla gerçekleştirildi.
Türkiye ve Azerbaycan arasında "Karşılıklı Askeri Güvenliğin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı. İmza töreni, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda) ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un (sağda) katılımıyla gerçekleştirildi.