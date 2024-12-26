Türkiye ve Çin İş Dünyası Buluşması: Yatırımlar ve İşbirlikleri Konuşuldu

Türkiye ve Çin İş Dünyası Buluşması Gerçekleştirildi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Çin Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇİNSİAD) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye-Çin İş Dünyası Buluşması, İstanbul’da gerçekleştirildi. Etkinliğe, Türkiye’de faaliyeti bulunan Çinli firmalar katıldı.

İşbirliği ve Ekonomik Fırsatlar

DEİK'in yaptığı açıklamaya göre, etkinlikte iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve enerji, madencilik, teknoloji, inovasyon, gıda, sanayi, telekom, hava yolu, ulaştırma, lojistik, turizm, e-ticaret, dijitalleşme gibi alanlardaki iş birliği fırsatları değerlendirildi. DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi ve TÜSİAD Çin Çalışma Grubu Başkanı Korhan Kurdoğlu, Türkiye ve Çin'in derin kültürel ve tarihi bağlara sahip iki medeniyet olduğunu belirtti.

Çin'in Türkiye'deki Yatırımları Artıyor

Kurdoğlu, "Çin'in Türkiye'deki yatırım stoku 1 milyar doların üzerine çıktı. 1200’ü aşkın Çinli firma Türkiye'de, 100 kadar firmamız da Çin’de faaliyet gösteriyor." dedi. Kurdoğlu, Çinli şirketlerin katma değeri yüksek sektörlerdeki yatırımlarının artmasını memnuniyetle karşılayacaklarını vurguladı.

Çin Başkonsolosu'ndan Destek Mesajı

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Shang Jian, konsolosluğun iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiğini ifade etti. DEİK ve diğer kuruluşlarla yapılan etkinliklerin, Türk iş dünyasına Çin'in ekonomik gelişimini tanıtmayı amaçladığını söyledi.

Çin ve Türkiye Arasındaki Ekonomik Potansiyel

ÇİNSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zhou Yanquan, Türkiye'nin savunma sanayinde güçlü bir ekosistem oluşturduğunu belirterek, "İkili ticaret hacmimizin 5 yıl içerisinde iki katına çıkabileceğine inanıyorum" dedi. Türkiye’nin ara malı ithalatının önemli bir potansiyel sunduğunu vurguladı.

Artan Yatırımlar ve Gelecek Umutları

Ticaret Bakanlığı Asya ve Pasifik Ülkeleri Daire Başkanı Çağatay Özden, Türkiye’ye gelen Çinli firma sayısının son bir yılda arttığını ve Çin’den gelen yatırımların hızlanarak devam edeceğini ifade etti. Özden, Türkiye’nin yurt dışı yatırımlardaki potansiyelinin oldukça yüksek olduğunun altını çizdi.