Türkiye ve Irak Arasında Tarihi JETCO Protokolü İmzalandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Irak arasında gerçekleştirilen Türkiye-Irak Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 1. Dönem Toplantısı sonuçlarını müjdeledi. Toplantıda, iki ülke arasındaki ikili ticari ilişkilerin yanı sıra karşılıklı yatırımlar ve Kalkınma Yolu Projesi kapsamında işbirlikleri ele alındı.

Bakan Bolat, son 10 yıl içinde Irak'a yapılan ihracatın toplam ihracatımız içindeki payının %5'in üzerinde olduğunu belirterek, “Geçen yıl Irak'a 12,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İkili ticaret hacmimiz Irak'ın da yaptığı ihracatla 20 milyar dolara ulaştı” dedi.

Derin Bağların Önemi

Bolat, Türkiye ve Irak’ın ortak bir kültürel ve tarihi mirasa sahip olduğunu vurgulayarak, iki ülke halklarının akraba ve kardeş olduğunu ifade etti. İki ülkenin köklü bağlarının ekonomik refah alanında devam ettiğini belirtirken, Cumhurbaşkanı'nın ve Irak Başbakanı'nın karşılıklı ziyaretiyle iki ülke arasındaki ilişkinin güçlendiğinin altını çizdi.

Başarılı Bir Toplantı

Bakan Bolat, JETCO toplantısının iki ülke arasındaki ikili ticari ilişkilerin ele alındığı verimli bir zemin oluşturduğunu vurguladı. Toplantıya, Türkiye ve Irak’tan önde gelen özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen yapıcı müzakerelerin sonuçlarını paylaştı.

“Biraz önce imzaladığımız JETCO Protokolü, karşılıklı yatırımlar ve kalkınma projeleri için önemli adımlardır” diyen Bolat, Irak’ın Türkiye’nin Orta Doğu ve Körfez’e açılan kapısı olduğunun altını çizdi.

30 Milyar Dolar Hedefi

Bolat, iki ülke arasında halihazırda önemli bir ticaret hacmi bulunduğunu, Irak'ın Türkiye'nin üçüncü büyük ticaret ortağı konumunda yer aldığını ifade etti. Bu yılki karşılıklı ticaret hedefinin 30 milyar dolar olarak belirlendiğini açıkladı.

İki Ülkenin Yatırım İlişkileri

Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri, Irak'ta yeni bir dönemin başladığını belirterek Türk iş insanlarının bu ülkede köklü bir iz bırakmasını istediklerini ifade etti. Al-Greyri, Türk yatırımcılarına her türlü kolaylığın sağlanacağı vaadinde bulundu.

Türkiye’nin Irak ile olan ilişkileri tarihi ve ekonomik bağlarla pekişiyor. JETCO toplantısı ile iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.