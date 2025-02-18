Türkiye ve İtalya, Yüksek Teknolojide Yatırım Ortaklığı Geliştiriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ile İtalya arasındaki Yatırım ortaklığının, özellikle yüksek teknoloji alanlarında geliştirilmesini hedeflediklerini duyurdu. Kacır, Baykar gibi lider savunma ve havacılık firmalarının, Piaggio Aerospace gibi köklü İtalyan şirketleriyle işbirliği yapmasının bu hedef doğrultusunda atılmış tarihi bir adım olduğunu belirtti.

İki Ülke Arasındaki Ticari İlişkiler Güçleniyor

Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso ile bir araya geldikten sonra düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ve İtalya'nın güçlenen ticari ilişkilerine değindi.

2022 yılında İtalya'ya gerçekleştirilen 13 milyar dolarlık ihracatla birlikte Türkiye'nin, İtalya'nın en fazla ihracat gerçekleştirdiği beş ülke arasında yer aldığını vurgulayan Kacır, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 30 milyar dolarlık hedefini aştığını ifade etti.

Karşılıklı Yatırımlar Artıyor

Kacır, Türkiye'de son 22 yılda 1500'den fazla İtalyan firmanın toplamda 5 milyar dolar yatırım yaptığını aktararak, Türk firmalarının da benzer şekilde İtalya'da önemli yatırımlara imza attığını ifade etti. Bu süreçte, iki ülkenin sahip olduğu potansiyeli daha ileri seviyelere taşımanın önemine değindi.

Bakan Kacır, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının aslan payına sahip olduğunu belirterek, 200210,3 milyar dolara ulaşan bu ihracatın, 2022'de 101 milyar dolara yükseldiğini vurguladı.

Teknoloji Girişimciliğinde Parlayan Yıldız

Bakan Kacır, Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde artık Avrupa'nın parlayan yıldızı olarak ifade edildiğine işaret etti. Genç iş gücü ve stratejik konumuyla Türkiye'nin, İtalya'daki firmalar için çekim merkezi haline geldiğini aktardı.

Yeni İşbirlikleri ve Gelecek Planları

Urso da Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacminin 24 milyar dolardan 32 milyar dolara çıktığını belirtirken, mevcut ilişkilerin giderek güçlendiğinin altını çizdi. Nisan ayında yapılacak hükümetler arası toplantılara hazırlık yapacaklarını ifade eden Urso, iki ülke arasında daha güçlü bir ortaklık oluşturmak için yoğun çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından Kacır ve Bakan Urso ortak basın toplantısı düzenledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından Kacır ve Bakan Urso ortak basın toplantısı düzenledi.