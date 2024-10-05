Türkiye ve Sao Tome ve Prinsipe Arasında Enerji İşbirliği

Enerji Alanında Yeni Bir Anlaşma

Türkiye ile Sao Tome ve Prinsipe arasında enerji işbirliğini geliştirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzalandığı açıklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu önemli adımın detaylarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Bayraktar'ın Açıklamaları

Bakan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sao Tome ve Prinsipe Başbakanı Sayın Patrice Emery Trovoada'nın huzurunda, bu önemli mutabakat zaptını imzaladık. Bu kapsamda, offshore petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri, yenilenebilir enerji ve elektrik sektöründe işbirliklerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

Somali ile Süren İletişim

Diğer yandan, Bakan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Somali denizlerinde gerçekleştireceği projeler üzerine Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirisaq Mohamed Omar ile bir araya geldi. Bayraktar, mevcut işbirliklerini kara sahalarında da sürdürme hedeflerini vurguladı.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin enerji alanındaki uluslararası işbirliklerini genişletme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.