Türkiye ve Ukrayna'nın Ticari Hedefleri Büyüyor

Ticaret Alanında Yeni Adımlar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna'nın Birinci Başbakan Yardımcısı Yulia Sviridenko ile İstanbul'da gerçekleşen görüşmelerinin detaylarını paylaştı. İki ülke arasında mevcut dış ticaret hacminin 2023'te 7,3 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Bolat, bu rakamı 'Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması' ile 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Görüşmenin Detayları

Sosyal medya üzerinden canlı olarak aktardığı görüşme hakkında Bolat, "İki ülke arasında ekonomik ve ticari konuları ele aldık. Gerçekleştirdiğimiz toplantı oldukça verimli geçti," dedi. Ayrıca, her iki ülkenin işbirliğini güçlendirmek için karşılıklı ticaret ve yatırımları artırma konusunda karara vardıklarını da ifade etti.

İşbirliği ve Gelecek Hedefleri

Bolat, "Bu yılın Ocak ayında İstanbul'da imzaladığımız 'Ukrayna'nın Yeniden İnşası için Türkiye-Ukrayna Görev Gücü'nün hayata geçirilmesiyle Türk firmaları ülkede aktif rol alacak," açıklamasında bulundu. Bu bağlamda, iyi komşuluk ve ortak çıkarlarla ilerleyen stratejilerinin, her iki ülke için de faydalı olacağını vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda), Ukrayna Birinci Başbakan Yardımcısı Yulia Sviridenko (solda) ile İstanbul'da bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda), Ukrayna Birinci Başbakan Yardımcısı Yulia Sviridenko (solda) ile İstanbul'da bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda), Ukrayna Birinci Başbakan Yardımcısı Yulia Sviridenko (solda) ile İstanbul'da bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda), Ukrayna Birinci Başbakan Yardımcısı Yulia Sviridenko (solda) ile İstanbul'da bir araya geldi.