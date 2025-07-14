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Türkiye ve Umman'dan Enerji İşbirliği İçin Mutabakat Zaptı

Türkiye ve Umman enerji alanında işbirliği mutabakatı imzaladı, petrol ve gaz keşfi ile yenilenebilir enerji projeleri hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 15:50
Türkiye ve Umman'dan Enerji İşbirliği İçin Mutabakat Zaptı

Türkiye ve Umman Enerji Alanında Anlaşma Sağladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Umman arasında enerji alanında işbirliğine dair bir mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

Bakan Bayraktar’ın Muskat Ziyareti

Bayraktar, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Umman’ın başkenti Muskat’ta gerçekleştirdikleri çalışma ziyareti çerçevesinde, Umman Enerji ve Madenler Bakanı Salim Nasser Al Aufi ile önemli bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Somut İşbirlikleri ve Projeler

Görüşmenin ardından, Türkiye ve Umman arasında enerjide somut işbirliklerinin önünü açacak olan mutabakat zaptı imzalandığını kaydeden Bayraktar, şunları ifade etti:

"Bu anlaşma ile petrol ve doğal gazın keşfinden taşınmasına ve işlenmesine kadar uzanan süreçlerde ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. Elektrik, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve hidrojen teknolojileri gibi alanlarda teknik bilgi paylaşımı ve ortak projelerin hayata geçirilmesi de anlaşmamızın temel unsurları arasında yer alıyor. Mevcut işbirliklerimizi farklı sektörlerde de ileriye götürecek bu anlaşmanın önümüzdeki dönemde somut projelerle derinleşmesini temenni ediyorum."

Yatırım Fırsatları Üzerine Görüşmeler

Bakan Bayraktar, Umman Yatırım Otoritesi Başkanı Abdulsalam bin Mohammed Al Murshidi ile de bir araya gelerek, petrolden doğal gaza ve yenilenebilir enerjiden elektrik altyapısına kadar birçok alanda karşılıklı ve üçüncü ülkelerde olası yatırım fırsatlarını ele aldıklarını belirtti.

Üçlü Anlaşma ile Yeni Adımlar

Bayraktar’ın Umman ziyaretine dair açıklamalara göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Umman'ın üst seviye petrol ve gaz arama üretim sektöründeki varlığını genişletmeye yönelik önemli bir adım attı.

TPAO, Umman Sultanlığı Enerji ve Madenler Bakanlığı (MEM) ve OQ Exploration and Production New Ventures L.L.C. (OQEP) ile üçlü bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma kapsamında TPAO, MEM ve OQEP’e belirli sahaları değerlendirmek ve incelemek üzere 3 aylık özel hak tanıdı.

Ayrıca, TPAO ile OQEP arasında yeni fırsatları değerlendirmek amacıyla bir işbirliği anlaşması da imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Umman'ın başkenti Muskat'a...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Umman'ın başkenti Muskat'a gerçekleştirdikleri çalışma ziyareti kapsamında, Umman Enerji ve Madenler Bakanı Salim Nasser Al Aufi ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Umman'ın başkenti Muskat'a...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Umman'ın başkenti Muskat'a gerçekleştirdikleri çalışma ziyareti kapsamında, Umman Enerji ve Madenler Bakanı Salim Nasser Al Aufi ile görüştü.

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