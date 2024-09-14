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Türkiye ve Ürdün Ortak Projelerde İşbirliği Yapacak

Türkiye ve Ürdün, sağlık, gıda ve bilgi teknolojileri üzerine ortak projeleri desteklemek için harekete geçti.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 11:05
Türkiye ve Ürdün Ortak Projelerde İşbirliği Yapacak

Türkiye ile Ürdün Arasındaki Yeni İşbirliği Projesi

TÜBİTAK ve NCRD arasında yapılan işbirliği ile sağlık, gıda ve bilgi teknolojileri alanlarında ortak projeler gerçekleştirilecek. Bu projelerle birlikte epidemiyoloji, yapay zeka, sürdürülebilir tarım ve biyoçeşitlilik gibi alanlarda önemli adımlar atılması hedefleniyor.

Ortak Proje Çağrısı ve Hedefleri

2023 yılında imzalanan Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü çerçevesinde, iki kurum işbirliğini artırmak için ortak bir çağrıda bulundu. Proje, sağlık güvenliği, yapay zeka ve gıda güvenliği konularında yeni bilgi ve teknolojiler üretmeyi amaçlıyor.

Başvuru Fırsatları ve Koşullar

Türkiye'deki araştırmacıların, projelerini Ürdün'deki meslektaşlarıyla birlikte sunmaları gerekecek. Tek taraflı başvurular kabul edilmeyecek. Projelerin süresi maksimum 2 yıl olarak belirlenmiştir.

Finansal Destek ve Proje Başvuru Süreci

TÜBİTAK, proje başına yaklaşık 2 milyon lira destek sunacakken, NCRD de Ürdün ekiplerine 35 bin Ürdün dinarı finansman sağlayacak. Her iki taraf, araştırmacılarının konaklama ve uçuş masraflarını kendi düzenlemelerine göre karşılayacak.

Son Başvuru Tarihleri

Projeye başvurular, TÜBİTAK'ın Proje Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak. Başvurular için son tarih 27 Kasım, e-imza için son tarih ise 4 Aralık olarak belirlenmiştir.

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