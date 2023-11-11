Türkiye'ye petrol müjdesi geliyor: TPAO izni kaptı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü'ne Karadeniz'deki dört petrol sahasında sekiz yıllık petrol aramasına istinaden ruhsat verildi.

Türkiye'ye petrol müjdesi geliyor: TPAO izni kaptı
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Türkiye Petrolleri Ortak Sermaye Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü'ne, ikili sınır ve sınırlandırma anlaşmasıyla belirlenen Karadeniz suları içindeki münhasır ekonomik bölge ya da kıta sahanlığı dahilindeki dört petrol sahası için sekiz yıllık petrol arama lisansı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Petrol Genel Müdürlüğü'nün petrole dayalı imtiyazına ilişkin kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Sonuç olarak, TPAO topraklarına ait 556.162 hektar, 48.333 hektar, 326.253 hektar ve 262 bin 762 hektar alana sahip 4 petrol sahası için 31 Ekim 2023 tarihinden itibaren 8 yıl süreli petrol arama ruhsatı verilmesine karar verildi.

Türkiye'ye petrol müjdesi geliyor TPAO izni kaptı

Bu arada, ABE Petrol Doğalgaz Enerji Maden AŞ'nin Şarnak'a ait AR/ABE/K/N48-c1, c4 numaralı petrol arama lisansındaki yüzde 100 hissesi Türkiye Petrolleri AO Müdürlüğü'ne devredildi ve Petrol Siciline tescil edildi. Buna uymak devlete herhangi bir yükümlülük getirmez. 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 21 inci maddesine dayanılarak tescil edilmesine karar verilmiştir.

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