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Türkmen Gazı Agreement Signed for Turkey's Supply

Türkmen gazının Türkiye'ye akışı 1 Mart'ta başlıyor. Anlaşma, enerji işbirliğinde tarihsel bir adım olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:27
Türkmen Gazı Agreement Signed for Turkey's Supply

Türkmen Gazı Türkiye'ye Geliyor

Türkiye, Türkmen gazı ile enerji arz güvenliğini artırmak için önemli bir adım atıyor. OTAŞ ile Türkmengaz arasında imzalanan anlaşma ile doğal gaz akışının 1 Mart 2025’te başlaması planlanıyor.

Anlaşma Detayları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu tarihi anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov arasındaki görüşmenin bir sonucu olarak gündeme geldi. Geçen yıl mart ayında Antalya Diplomasi Forumu’nda gerçekleştirilen bu toplantıda, iki ülke arasında doğal gaz ve petrol işbirliğini artıracak niyetler ortaya konulmuştu.

Önceki Temaslar ve Teknik Altyapı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu süreçte Türkmenistan’a giderek devlet başkanları düzeyinde yapılan görüşmelerin önemine değinmişti. Bayraktar, 1998'den beri süregelen müzakerelerin fiiliyata geçişine vurgu yaptı.

Sonuç ve Beklentiler

Bu gelişmeler ışığında, Türkmenistan’dan Türkiye’ye gaz akışının başlaması için gerekli teknik ve hukuki altyapının oluşturulması yönünde büyük çaba sarf edildi. Anlaşmanın, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki enerji işbirliğini daha da güçlendirerek bölgesel enerji güvenliğine önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Bayraktar, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bu anlaşma ile birlikte ülkemizin ve bölgemizin doğal gaz arz güvenliğini güçlendirmek için önemli bir adım atmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

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