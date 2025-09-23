TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası New York'ta Girişimde Kadın Gücü'nü Tanıttı

TÜRKONFED ile Türkiye İş Bankası, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarının sürdüğü New York'ta, Girişimde Kadın Gücü projesini uluslararası platformda gündeme taşıdı ve bir dizi üst düzey temas gerçekleştirdi.

Uluslararası Görüşmeler ve Buluşmalar

Heyet, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, UN Women Program ve Politika Müdür Yardımcısı Shoko Ishikava ile UN Global Compact Dış İlişkiler ve Katılım Başkanı Sue Allchurch ile görüştü.

Türkevi'nde düzenlenen Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Tedarik Zincirleriyle Sürdürülebilir Kalkınma Etkinliğinin yanı sıra heyet, Kadın Sahipli İşletmeler Derneği (NAWBO) tarafından Oppenheimer salonunda gerçekleştirilen Transatlantic Opportunities For Entrepreneurial Women paneline katıldı.

Projeye Dair Değerlendirmeler

Yasemin Açık, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) Başkanı, ziyarete ilişkin şunları söyledi: "Kadınların girişimcilikte güçlenmesi ve hayatın her alanında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir kalkınmanın öncelikli koşullarından birini oluşturuyor. Biz de Girişimde Kadın Gücü projesiyle binlerce kadına ulaşarak farklı destek mekanizmalarıyla iş hayatında daha güçlü bir konum edinmelerine katkı sağlıyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da New York’ta gerçekleştirdiğimiz temaslarla projemizin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırırken aynı zamanda ülkemizdeki girişimci kadınlara daha geniş bir perspektif sunuyor, deneyimlerimizi küresel iyi örneklerle zenginleştiriyoruz."

Tedarik El Kitabı ve Pilot Uygulamalar

Özge Küllah Kurtuluş, Türkiye İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Müdürü, Kadın - Erkek Eşitliğine Duyarlı Tedarik El Kitabı'nın amacını ve ziyaretlerde varılan mutabakatı şöyle aktardı: "Bankamız, TÜRKONFED ve UN Women işbirliğinde hazırlık çalışmaları devam eden Kadın - Erkek Eşitliğine Duyarlı Tedarik El Kitabı'nın tedarik süreçlerine entegrasyonu destekleyecek önemli bir kaynak olacağına inanıyoruz. ABD'deki ziyaretlerimizde global örneklerle hazırlanacak bu el kitabının 3 ülkede pilot çalışmalarının başlatılması yönünde prensipte anlaştık. Amacımız, girişimci kadınların bireysel başarısına katkı sunarken aynı zamanda ekonomik büyümeyi daha kapsayıcı ve dayanıklı bir zemine oturtmak. Biliyoruz ki, girişimci kadınların desteklenmesi, ekonomik kalkınmanın da anahtarı."

Uluslararası Ortaklık Mesajı

Belen Sanz Luque, UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü, yaklaşımı şu sözlerle özetledi: "Kadın erkek eşitliğine duyarlı tedarik yaklaşımı etrafında güçlerimizi birleştirerek, yalnızca girişimci kadınlar için yeni pazarlar açmakla kalmıyor, aynı zamanda onların işletmelerinin büyümesi ve adil bir şekilde rekabet edebilmesi için eşit şartlar da yaratıyoruz."