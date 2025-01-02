TÜRKPATENT Akademi İmza Töreni ve Dijital Dönüşüm Projesi Başladı

TÜRKPATENT Akademi Tanıtımı ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza Töreni Gerçekleştirildi

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşması ile birlikte toplumsal ve ekonomik alanlarda yaşanan değişimlere değindi. TÜRKPATENT Akademi Tanıtım Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'nda gerçekleşti.

Yapay Zeka: Fırsatlar ve Riskler