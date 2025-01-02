TÜRKPATENT Akademi İmza Töreni ve Dijital Dönüşüm Projesi Başladı

TÜRKPATENT Akademi Tanıtımı ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza Töreni Gerçekleştirildi
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşması ile birlikte toplumsal ve ekonomik alanlarda yaşanan değişimlere değindi. TÜRKPATENT Akademi Tanıtım Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'nda gerçekleşti.
Yapay Zeka: Fırsatlar ve Riskler
Aydın, yapay zekanın toplumun her kesimini etkilediğini belirterek, "Yapay zeka fırsatların yanında, bazı riskler ve sorumlulukları da getiriyor" Aydın, yapay zekanın büyük veri analizi ile eylemlerinde köklü değişimler sunduğunu ifade ederek, bu alanın mühendislik ve sosyal bilimler gibi birçok disiplini bir araya getirmesi gerektiğini vurguladı. "TÜBİTAK, Türkiye'nin Milli Teknoloji hedefleri doğrultusunda önemli projelerde yer almayı hedefliyor" Aydın, doğru işbirliği modelleri ile kamu ve özel sektör ihtiyaçlarına yanıt verdiklerini belirtirken, "Yapay zeka ve dijital dönüşüm süreçlerini akıllıca yönetmek için enstrümanlar sunuyoruz" TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak, kurumun patent, faydalı model, tasarım ve diğer tescil işlemlerini gerçekleştirdiğini belirterek, "TÜRKPATENT Akademi, sınai mülkiyet eğitimlerine online erişim imkanı sunacak" Törende Durak ve Aydın, "Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi" TÜRKPATENT Akademi Tanıtımı ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Türk Patent ve Marka Kurumu binasında gerçekleştirildi. TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak (fotoğrafta), imza töreninde konuşma yaptı. TÜRKPATENT Akademi Tanıtımı ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Türk Patent ve Marka Kurumu binasında gerçekleştirildi. TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak (fotoğrafta), imza töreninde konuşma yaptı.
Disiplinlerarası Çalışma Önerisi
İşbirliği Modellerinin Önemi
TÜRKPATENT'in Hedefleri
Aydın, yapay zekanın büyük veri analizi ile eylemlerinde köklü değişimler sunduğunu ifade ederek, bu alanın mühendislik ve sosyal bilimler gibi birçok disiplini bir araya getirmesi gerektiğini vurguladı. "TÜBİTAK, Türkiye'nin Milli Teknoloji hedefleri doğrultusunda önemli projelerde yer almayı hedefliyor" Aydın, doğru işbirliği modelleri ile kamu ve özel sektör ihtiyaçlarına yanıt verdiklerini belirtirken, "Yapay zeka ve dijital dönüşüm süreçlerini akıllıca yönetmek için enstrümanlar sunuyoruz" TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak, kurumun patent, faydalı model, tasarım ve diğer tescil işlemlerini gerçekleştirdiğini belirterek, "TÜRKPATENT Akademi, sınai mülkiyet eğitimlerine online erişim imkanı sunacak" Törende Durak ve Aydın, "Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi" TÜRKPATENT Akademi Tanıtımı ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Türk Patent ve Marka Kurumu binasında gerçekleştirildi. TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak (fotoğrafta), imza töreninde konuşma yaptı. TÜRKPATENT Akademi Tanıtımı ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Türk Patent ve Marka Kurumu binasında gerçekleştirildi. TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak (fotoğrafta), imza töreninde konuşma yaptı.
Aydın, doğru işbirliği modelleri ile kamu ve özel sektör ihtiyaçlarına yanıt verdiklerini belirtirken, "Yapay zeka ve dijital dönüşüm süreçlerini akıllıca yönetmek için enstrümanlar sunuyoruz" TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak, kurumun patent, faydalı model, tasarım ve diğer tescil işlemlerini gerçekleştirdiğini belirterek, "TÜRKPATENT Akademi, sınai mülkiyet eğitimlerine online erişim imkanı sunacak" Törende Durak ve Aydın, "Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi" TÜRKPATENT Akademi Tanıtımı ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Türk Patent ve Marka Kurumu binasında gerçekleştirildi. TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak (fotoğrafta), imza töreninde konuşma yaptı. TÜRKPATENT Akademi Tanıtımı ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Türk Patent ve Marka Kurumu binasında gerçekleştirildi. TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak (fotoğrafta), imza töreninde konuşma yaptı.
TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak, kurumun patent, faydalı model, tasarım ve diğer tescil işlemlerini gerçekleştirdiğini belirterek, "TÜRKPATENT Akademi, sınai mülkiyet eğitimlerine online erişim imkanı sunacak" Törende Durak ve Aydın, "Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi" TÜRKPATENT Akademi Tanıtımı ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Türk Patent ve Marka Kurumu binasında gerçekleştirildi. TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak (fotoğrafta), imza töreninde konuşma yaptı. TÜRKPATENT Akademi Tanıtımı ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Türk Patent ve Marka Kurumu binasında gerçekleştirildi. TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak (fotoğrafta), imza töreninde konuşma yaptı.
Törende Durak ve Aydın, "Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi" TÜRKPATENT Akademi Tanıtımı ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Türk Patent ve Marka Kurumu binasında gerçekleştirildi. TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak (fotoğrafta), imza töreninde konuşma yaptı. TÜRKPATENT Akademi Tanıtımı ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Türk Patent ve Marka Kurumu binasında gerçekleştirildi. TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak (fotoğrafta), imza töreninde konuşma yaptı.
TÜRKPATENT Akademi Tanıtımı ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Türk Patent ve Marka Kurumu binasında gerçekleştirildi. TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak (fotoğrafta), imza töreninde konuşma yaptı.
TÜRKPATENT Akademi Tanıtımı ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Türk Patent ve Marka Kurumu binasında gerçekleştirildi. TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak (fotoğrafta), imza töreninde konuşma yaptı.