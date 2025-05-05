TÜROB 25. Olağan Genel Kurulu: Müberra Eresin Yeniden Başkan Seçildi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda güven tazeledi. Genel kurul, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Tek liste ile yapılan seçimde, Eresin yeniden Başkanlık görevine seçildi.

İTO Başkanı Avdagiç: Kongre Turizminin Önemi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, genel kurulda yaptığı konuşmada İstanbul'un marka değerinin artırılması için turizmin önemine dikkat çekti. Avdagiç, 1863 yılında organize edilen ilk sanayi fuarından günümüze kadar, turizm ve ticaretin iç içe geçmişliğine vurgu yaptı.

"Kongre turizminin şehrimize olan katkısını önemsiyoruz. Katılımcılar, diğer turistlere göre 4-5 kat daha fazla harcama yapıyorlar, bu da ekonomimize büyük katkı sağlıyor," diyen Avdagiç, İstanbul'un uluslararası kongrelerde Avrupa'da 16, dünyada ise 21. sırada olduğunu belirtti. "Bu sıralamayı en kısa zamanda ilk 10’a taşımak için çalışıyoruz," şeklinde konuştu.

İstanbul Destinasyonuna Artan Faaliyetler

Avdagiç, 2025 yılında İstanbul'da planladıkları 15 kongre hakkında da bilgi verdi. 2024 yılında 88 uluslararası kongreye ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini vurguladı. İstanbul Turizm Endeksi projesi ile turizm verilerini daha nitelikli sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Konukların alışveriş alışkanlıklarında yaşanan zorluklara da değinen Avdagiç, İstanbul'un cazibesini artırmak için yerel yönetim ve ilgili kuruluşlarla daha fazla çalışılması gerektiğini ifade etti.

Müberra Eresin: Sektörün Güçlenmesi İçin Hedefler

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Birliğin sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi konularda kendini yenileyen bir yapı olduğunu belirtti. 60 milyonu aşan turist sayısı ve yaklaşık 2 milyon yatak kapasitesi ile turizm sektörünün ekonomik öneminin altını çizdi.

Eresin, "2025 hedefimiz 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir. Bu hedefe ulaşmak için mücadelemiz devam edecek," diye ekledi. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmaların pahalı algısını artırdığını belirtirken, sektör paydaşlarının kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmasının öneminden de bahsetti.

Ayrıca Eresin, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliği sonucu, Şişli Kervansaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin adının TÜROB 50. Yıl Şişli Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirildiğini açıkladı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, 25'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden başkan seçildi. Genel kurulda tek liste ile seçime gidilirken, oylama sonucunda TÜROB'un yönetim kurulu belli oldu.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, 25'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden başkan seçildi. Genel kurulda tek liste ile seçime gidilirken, oylama sonucunda TÜROB'un yönetim kurulu belli oldu.