TÜRSAB ve KITSAB'dan KKTC Turizmi İçin Güçlü İşbirliği

TÜRSAB ve KITSAB'dan Önemli Adım

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki turizm hareketliliğini artırmak için işbirliği geliştirme kararı aldı. KITSAB Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜRSAB Genel Merkezini ziyaret ederek önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Fikri Ataoğlu'ndan Vurgu