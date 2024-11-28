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TÜRSAB ve KITSAB'dan KKTC Turizmi İçin Güçlü İşbirliği

TÜRSAB ve KITSAB, KKTC turizmini geliştirmek için işbirliği kararı aldı. Hedef, sürdürülebilir ve ulaşılabilir fiyatlarla daha fazla turist çekmek.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 16:04
TÜRSAB ve KITSAB'dan KKTC Turizmi İçin Güçlü İşbirliği

TÜRSAB ve KITSAB'dan Önemli Adım

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki turizm hareketliliğini artırmak için işbirliği geliştirme kararı aldı. KITSAB Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜRSAB Genel Merkezini ziyaret ederek önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Fikri Ataoğlu'ndan Vurgu

KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada Türkiye ile KKTC'nin toplam nüfusunun 85 milyonu geçtiğini belirterek, "El ele vererek Ada'nın turizmini daha ileriye götürebiliriz" ifadelerini kullandı. Ataoğlu, Türkiye'deki tatilcileri kendi adalarına davet ederek, "Büyük dokunuşlara ihtiyacımız yok, güçlü yönlerimizi daha da güçlendirelim"

Sürdürülebilir Turizm Hedefi

Ataoğlu, Türkiye ile KKTC arasındaki hava yolu bağlantısının geliştirilmesinin önemine vurguda bulundu ve gelecek ocak ayında “charter uçuşlar” için teşvik çalışması başlatacaklarını duyurdu.

TÜRSAB ve KITSAB'ın Ortak Hedefleri

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, KKTC’ye daha fazla turist kazandırma hedefleri olduğunu belirterek, turizmi gourmet deneyimler ve butik otellerle öne çıkarmayı amaçladıklarını açıkladı. Günaydın, "Ulaşımda para kazanma odaklı değil, milli bir dava bilinciyle hareket etmeliyiz" dedi.

KITSAB Yönetiminden Destek

KITSAB Yönetim Kurulu Asbaşkanı Oğuz Akançay, KKTC'nin tanıtım faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Otelciler ve esnafımızın kazanmasını istiyoruz"

Toplantıda, TÜRSAB ve KITSAB işbirliğiyle Türkiye'nin dört bir yanından 200 seyahat acentesi temsilcisinin katılımıyla düzenlenecek geniş kapsamlı KKTC bilgilendirme gezisi için mutabakata varıldığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği...

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki turizm hareketliliğinin gelişimi konusunda işbirliği geliştirme kararı aldı.

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