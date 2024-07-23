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TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu'ndan Yeni İhracat Anlaşmaları Açıklamaları

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ihracat görüşmeleri ve yeni projeler hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 16:54
TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu'ndan Yeni İhracat Anlaşmaları Açıklamaları

TUSAŞ Genel Müdürü'nden İhracat Açıklamaları

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, yeni ihracat anlaşmaları konusunda önemli bilgiler paylaştı. Demiroğlu, Afrika, Orta Asya ve Uzak Doğu ülkeleriyle ihracata yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

GÖKBEY ve HÜRJET Üzerine Önemli Gelişmeler

Demiroğlu, Türkiye’nin özgün helikopteri GÖKBEY’in, ilk yurt dışı uçuş gösterisini İngiltere'de gerçekleştirdiğini belirterek, bu helikopterin uluslararası alanda büyük ilgi gördüğünü vurguladı. Ayrıca, HÜRJET ve HÜRKUŞ projelerine de yüksek ilgi olduğunu dile getirdi.

Yeni Prototipler ve Hedefler

Mehmet Demiroğlu, gelecek aylarda KAAN'ın diğer prototiplerinde hızlı bir ilerleme beklediklerini ifade ederek, ikinci prototipin 2024 sonunda çıkacağını ve ilk uçuşun 2025'in sonlarına doğru gerçekleştirileceğini söyledi.

Tedarik Zinciri ve Üretim Kapasitesi

Demiroğlu, tedarik zinciri doğal sorunlarının üstesinden gelmek için çalıştıklarını ve Savunma Sanayii Başkanlığı ile müşterilerin ihtiyaçlarına göre önceliklendirme yapacaklarını belirtti.

Yoğun İlgi ve Sözleşmeler

Tüm hava araçları için yoğun bir talep olduğunu vurgulayan Demiroğlu, "GÖKBEY, HÜRJET ve HÜRKUŞ için çeşitli sözleşmeler üzerinde çalışıyoruz. HÜRJET, eylülde Mısır'a gidecek," dedi.

Yerli Motor Seçeneği ve Eğitim Uçakları

Demiroğlu, GÖKBEY'in satış süreçlerinde yerli motorla teklif vermeyi planladıklarını ancak uluslararası müşterilere iki seçenek sunacaklarını ifade etti. HÜRJET'in temel olarak eğitim amaçlı dizayn edildiğini ve bu alanda boşluk olduğunu belirtti.

Ağır Klasman Helikopterler Üzerine Çalışmalar

Son olarak, 10 tonluk ağır klasman helikopterler üzerinde de yoğun çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İngiltere'de düzenlenen ve...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İngiltere'de düzenlenen ve havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden olan Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İngiltere'de düzenlenen ve...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İngiltere'de düzenlenen ve havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden olan Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İngiltere'de düzenlenen ve...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İngiltere'de düzenlenen ve havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden olan Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İngiltere'de düzenlenen ve...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İngiltere'de düzenlenen ve havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden olan Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İngiltere'de düzenlenen ve...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İngiltere'de düzenlenen ve havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden olan Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İngiltere'de düzenlenen ve...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İngiltere'de düzenlenen ve havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden olan Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İngiltere'de düzenlenen ve...

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İngiltere'de düzenlenen ve havacılık, savunma ve uzay sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden olan Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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