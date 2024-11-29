TÜSİAD STEP Etkinliği: Dijital Dönüşümde Yeni Fırsatlar

TÜSİAD STEP Etkinliği Gerçekleşti

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, sanayide dijital dönüşümün önemine dikkat çekti. Turan, "Yatırım ekosisteminin katma değerli ve ileri teknolojili üretime yoğunlaşmasını sağlarken yeşil ve dijital dönüşüm unsurlarını gözetmeliyiz" dedi.

TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı

TÜSİAD, Türkiye sanayisinin dönüşümüne destek sağlamak amacıyla 7 yıldır sürdürdüğü Dijital Dönüşüm Programı çerçevesinde STEP (Sanayi-Teknoloji Entegrasyon Programı) etkinliğini düzenledi. Bu etkinlikte, dijital dönüşüm projeleri için şirket eşleşmeleri gerçekleştirildi.

Yeşil ve Dijital Dönüşümün Önemi

Etkinlikte konuşan Turan, yeşil ve dijital dönüşümün öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını belirtti. "Küresel tedarik zincirlerine entegre olmak ve yüksek katma değerli üretim hedeflerimizi öncelikli hale getirmeliyiz" diye ekledi. Ayrıca, KOBİ'lerin stratejik konumda ele alınmasının gerekliliğini vurguladı.

KOBİ'lere Yönelik Teşvikler

Turan, KOBİ'ler için yatırımların gerçekleştirilmesi adına teşvik mekanizmalarının geliştirilmesinin kritik önemde olduğunu belirtti. "KOBİ'lerimizi yeşil kalkınma çerçevesinde bilgilendirmek, kaynaklarını erişilebilir kılmak ve yeşil üretime entegre etmek için politika ve teşvikler tasarlamak gereklidir" dedi.

İşletmeler Arasında Buluşma Fırsatları

TÜSİAD SD2, teknolojik arayış içinde olan şirketleri, teknoloji üreten KOBİ'lerle buluşturdu. Katılımcılar, teknoloji partnerlerini seçmek için eşleşme yaptı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, dijital çözüm sunumları da yer aldı.

Dijital Dönüşüm Konuları Ele Alındı

Etkinlikte, dijital dönüşüm, üretken yapay zekanın potansiyeli, akıllı fabrikalar ve sürdürülebilirlik gibi konular masaya yatırıldı. 23 konuşmacının katkı sağladığı oturumlarla deneyim paylaşımı gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Perihan İnci ile TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Onur Eren de önemli görüşlerini aktardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Türkiye sanayisinin dönüşümüne destek sağlayabilmek amacıyla 7 yıldır yürüttüğü TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı'nın (TÜSİAD SD2) STEP (Sanayi-Teknoloji Entegrasyon Programı) etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında, TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Onur Eren konuşma yaptı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Türkiye sanayisinin dönüşümüne destek sağlayabilmek amacıyla 7 yıldır yürüttüğü TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı'nın (TÜSİAD SD2) STEP (Sanayi-Teknoloji Entegrasyon Programı) etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında, TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Onur Eren konuşma yaptı.