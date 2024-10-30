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UBS Üçüncü Çeyrekte Rekor Kar Açıkladı

UBS, üçüncü çeyrekte 1,43 milyar dolar kar açıklayarak analist beklentilerini iki katına çıkardı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 14:04
UBS Üçüncü Çeyrekte Rekor Kar Açıkladı

UBS, Üçüncü Çeyrekte Bekleneni Aştı

İsviçre'nin önde gelen bankası UBS, maliyetlerin düşmesi ve artan yatırım bankacılığı gelirleri sayesinde, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 1,43 milyar dolar kar elde etti.

Finansal Sonuçlar ve Beklentiler

UBS Grup AG, temmuz-eylül dönemi için açıkladığı bu yüksek kar, analistlerin ortalama 740 milyon dolar tahmininin çok üzerinde geldi. Geçen yıl aynı döneminde, Credit Suisse'in acil satın alımının ardından yüksek entegrasyon maliyetleri sebebiyle 715 milyon dolar zarar açıklamıştı.

Önceki Çeyrek Performansları

Yılın ilk çeyreğinde, analistler UBS'den yalnızca 600 milyon dolar kar beklerken, banka 1,8 milyar dolar kar açıklamıştı. İkinci çeyrekte ise kar, 1,14 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Yatırım Bankacılığı Gelirleri

Üçüncü çeyrekteki yüksek kar, yatırım bankacılığı alanındaki hareketliliğin artmasından kaynaklandı. Zengin müşterilerin gerçekleştirdiği işlemler, bankanın faiz gelirlerindeki düşüşe rağmen toplam gelirlerin artmasına vesile oldu.

Faaliyet Gelirleri ve Gelecek Planları

UBS'nin faaliyet gelirleri, yıllık %5,5 artış göstererek 12,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ayrıca, banka 2023 yılının başında, hükümetin sağladığı 200 milyar frank likidite desteği ile Credit Suisse'i 3,8 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Bu alım, 2008 yılındaki finansal krizden beridir gerçekleşen en büyük banka birleşmesi olarak tarihe geçti.

UBS, 2026 yılına kadar işten çıkarmalar yoluyla maliyetlerini 13 milyar dolar azaltma hedefindedir.

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