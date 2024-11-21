Üçüncü Çeyrekte Yapı Ruhsatları Yüzde 18,8 Düştü

Yapı Ruhsatlarındaki Düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023'ün üçüncü çeyreğinde belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatı sayısı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,8 oranında azalma gösterdi. Temmuz - Eylül dönemi için verilen ruhsat sayılarındaki bu azalış, daire sayısında yüzde 17 ve toplam yapı yüz ölçümünde de yüzde 18,9 olarak kaydedildi.

Yapı Ruhsatı Verilen Yapıların Özellikleri

Söz konusu dönemde verilen yapı ruhsatlarının toplam yüz ölçümü 32 milyon metrekare olarak hesaplandı. Bu alandan 17 milyon metrekaresi konut, 8,2 milyon metrekaresi konut dışı ve 6,8 milyon metrekaresi ortak kullanım alanlarına ayrıldı. Kullanım amacına göre yapılan analizde ise en yüksek pay 21,2 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar olarak belirlendi. Bunun ardından 2,5 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar geldi.

Kullanma İzin Belgelerinde Artış

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgeleri ise ilginç bir şekilde %2,9 yükseliş gösterdi. Ancak, daire sayısında %3,1 ve yüz ölçümünde %5,3'lük bir azalma gözlemlendi. Bu yapıların toplam yüz ölçümü 22,5 milyon metrekare olarak kaydedilirken, 12,4 milyon metrekare konut, 5,6 milyon metrekare konut dışı ve 4,5 milyon metrekare kapsamı ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanım Amaçları

Bu yapıların kullanım amacına göre en yüksek pay, 15,3 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Sanayi binaları ve depolar ise 1,8 milyon metrekare ile ikinci sırada yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.