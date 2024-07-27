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Ucuza araç arayanların dikkatine! 98 model kelepir Mercedes Uyap güvencesiyle satışta

Kelepir araç arayanlara kaçırılmayacak fırsat duyuruldu! Yeni bir duyuruda 1998 model Mercedes marka aracın icradan satılacağı ve bu nedenle de fiyatının piyasaya kıyasla düşük olacağı açıklandı. Böylelikle de uygun fiyatlı araç arayanlar için yeni bir fırsatın kapısının daha aralandığı aktarıldı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 12:17
Ucuza araç arayanların dikkatine! 98 model kelepir Mercedes Uyap güvencesiyle satışta

Araç fiyatlarının hızla arttığı bugünlerde herkes ucuz otomobilleri araştırırken, icradan satış yapılan araçların fiyatlarının piyasaya kıyasla düşük oluşu dikkat çekti. Aktarılanlar kapsamında Mercedes gibi lüks markaların da yer aldığı araçların icradan satılacağı ve bu nedenle de fiyatların beklenilenden çok daha düşük olacağı vurgulandı. Açık artırma yöntemiyle satışının yapılacağı aktarılırken, kimlerin nasıl açık artırmaya gireceği ve araç fiyatının ne kadar olacağı merak konusu olarak öne çıktı. İşte kelepir fiyata icradan satılık araç ilanı ve bilinmesi gereken tüm detaylar… 

1998 model Mercedes icradan satılık! 

Herhangi bir borç nedeniyle icradan satılığa çıkan araçlar ucuza otomobil arayanların dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda çeşitli noktalarda ilanlar açılırken, açık artırma usulüyle araçların satın alınabileceği aktarıldı. Peki ilanlara başvuru nasıl yapılır? Açık artırmaya nasıl katılınır? İşte merak edilenler… 

Satışa çıkarılan otomobilin bilgileri 

  • Muhammen Kıymeti: 850.000,00 TL
  • Adet: 1
  • Cinsi: Taşıt
  • Marka: MERCEDES-BENZ
  • Model: 1998
  • Plaka No: 38 ZS 601
  • Tipi: 25 21
  • Motor No: 38291950451450
  • Şasi No: NMB37126916016937
  • Rengi: Gri
  • Araç Türü: Kamyon

uyap mercedes ilan

Açık artırma tarihleri ve bilgileri neler? 

1. Artırma:

  • Başlangıç Tarih ve Saati: 16/08/2024 - 10:13
  • Bitiş Tarih ve Saati: 23/08/2024 - 10:13

2. Artırma:

  • Başlangıç Tarih ve Saati: 09/09/2024 - 10:13
  • Bitiş Tarih ve Saati: 16/09/2024 - 10:13

Aracın özellikleri neler? 

Bu 1998 model Mercedes-Benz kamyon, sağlam yapısı ve dayanıklılığı ile bilinir. Gri renkte olan araç, 25 21 tipindedir ve kamyon severler için ideal bir seçenektir. Motor ve şasi numaraları aşağıda belirtilmiştir:

İhale nasıl yapılacak? 

İcra ihalesi ile satışa sunulan bu kamyon, borç nedeniyle satışa çıkarılmıştır. İhaleye katılmak ve detaylı bilgi almak isteyenler, esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/13996 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlayabilirler. Artırma tarihleri arasında belirtilen zaman diliminde tekliflerinizi verebilirsiniz.

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