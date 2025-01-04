Ukrayna'dan Rus Gaz Akışının Durdurulması Türkiye'yi Enerji Tedarikinde Kritik Hale Getiriyor

Ukrayna'nın Gaz Sevkiyatındaki Kesinti Türkiye'yi Öne Çıkarıyor

Ukrayna yönetimi, 1 Ocak itibarıyla Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatını durdurma kararı almasının ardından, Türkiye'nin Avrupa'ya gaz tedarik rolünün giderek arttığı belirtiliyor.

Rusya'nın Avrupa Pazarındaki Düşüşü

Rusya, 2022 itibarıyla Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük doğalgaz tedarikçisi konumundayken, savaş öncesinde boru hattı yatırımlarıyla AB pazarındaki payını %40’a kadar yükseltmişti. Ancak, 2023 itibarıyla bu oran yaklaşık 35 milyar metreküpe kadar geriledi. Böylece, Türkiye'nin rolü daha da önem kazandı.

TürkAkım Boru Hattı ile Yeni Fırsatlar

Kuzey Akım ve Yamal-Avrupa gibi boru hatlarının kapanmasıyla birlikte Türkiye, TürkAkım projesi aracılığıyla tek geçiş güzergahı olarak öne çıkıyor. 2020’de devreye giren TürkAkım, yıllık 31,5 milyar metreküp Rus gazı alım kapasitesine sahip ve bugüne dek Avrupa'ya 53 milyar metreküpten fazla gaz tedarik etti.

Türkiye'nin Enerji Tedarikindeki Rolü ve Avantajları

Erste Investment Petrol ve Gaz Analisti Tamas Pletser, Türkiye'nin artık Rus gaz ihracatı için önemli bir çıkış noktası haline geldiğini kaydetti. Ayrıca, Türkiye'nin Azerbaycan ve Türkmenistan gazı gibi diğer kaynaklara olan yakınlığını vurguladı.

Uluslararası Enerji Analistlerinden Türkiye'ye Destek

Japonya Enerji Ekonomisi Enstitüsü Kıdemli Ekonomisti Akira Yanagisawa, Avrupa'nın, Ukrayna üzerinden 45 milyar metreküp gaz sevkiyatının durması nedeniyle LNG ithal etmek zorunda kalabileceğini belirtti. Türkiye, boru hattıyla gaz sevkiyatını artırma rolünde kritik bir konumda yer alıyor.

Türkiye'nin LNG ve Boru Gazı Kapasitesi

Türkiye, son 20 yılda kurduğu LNG ve yüzey LNG Depolama Tesisleri sayesinde sıvılaştırılmış doğal gaz tedarik kapasitesini artırmış durumda. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 2024 için 100 milyar metreküp LNG tedariki öngören anlaşmalara imza attı. Bu çerçevede, farklı ülkelerle gerçekleştirilen anlaşmalarla Türkiye, önemli bir enerji merkezi olma hedefini pekiştiriyor.