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ULAK Haberleşme AŞ'nin 6G İçin 113 Patent Başvurusu

ULAK, 6G teknolojisi alanında 113 patent başvurusunda bulundu ve Türkiye'nin iletişim teknolojilerine önemli katkılarda bulunuyor.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 12:00
ULAK Haberleşme AŞ'nin 6G İçin 113 Patent Başvurusu

ULAK, 6G Teknolojilerine Yönelik Patent Başvurularını Artırıyor

ULAK Haberleşme AŞ, 6G teknolojilerine odaklanarak toplamda 113 patent başvurusu gerçekleştirdi. Şirketten gelen açıklamalara göre, ULAK, yerli ve milli ürünlerle ticari şebeke operatörlerine mobil ve geniş bant haberleşme sistemleri sunarak Türkiye'nin iletişim teknolojilerine katkıda bulunuyor.

Patent Başvuru Detayları

6G teknolojileri üzerine yürütülen araştırmalar ve geliştirme çalışmaları neticesinde, ULAK'ın yaptığı patent başvurularının 30'u Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) kapsamında uluslararası alanda yapıldı. Ayrıca, 7'si ABD'ye ve 76'sı ise Türkiye'de ulusal patent başvurusu olarak kaydedildi. Şirket, bugüne kadar 27 patentin tescilini de gerçekleştirdi; bunlardan biri ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından, 26'sı ise Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylandı.

AR-GE Çalışmaları Devam Ediyor

ULAK’ın AR-GE ekibi, akademik geçmiş ve güncel standartlaşma çalışmaları ile buluş geliştirme süreçlerini sürdürüyor. Şirket, 6G teknolojisinin geliştirilmesine yönelik yapay zeka, karasal olmayan ağlar, kanal kontrol mekanizmaları, çoklu erişim teknikleri ve Radyo Erişim Ağı (RAN) teknolojileri üzerine yoğunlaşarak AR-GE faaliyetlerine devam ediyor.

ULAK’ın hedefleri arasında, 6G teknolojisinin standartlarını belirleyecek patentlerin üretilmesi için Standarda Esas Patentler (SEP) geliştirmek de yer alıyor. Şirket, üniversiteler ve akademisyenlerle işbirlikleri kurarak teknoloji geliştirme ve patent alma süreçlerini eş zamanlı ilerletiyor. ULAK Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ekibi, patent portföyünü yönetmekte, fikri mülkiyet haklarını korumakta ve ticarileştirme süreçlerine yönelik çalışmalar yürütmektedir.

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