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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Rize-Artvin Havalimanı'nın Uçuş Gelişmelerini Değerlendirdi

Bakan Uraloğlu, Rize-Antalya uçuşlarının planlandığını belirtti. Rize-Artvin Havalimanı'ndan 15.954 uçuş yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 13:09
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Rize-Artvin Havalimanı'nın Uçuş Gelişmelerini Değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Rize-Artvin Havalimanı Değerlendirmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Rize'den Antalya uçuşlarının gündemlerinde olduğunu ve kış ile bahar sezonları için uçuş planları yapacaklarını belirtti.

Uçuş Seferleri ve Doluluk Oranı

Bakan Uraloğlu, uçuş seferlerini haftalık olarak değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Rize'den her hafta 72 sefer gerçekleştiriliyor. Doluluk oranları ise yüzde 86 ile yüzde 89 arasında değişiyor. Bu da iyi bir oran. Eğer %90 doluluğa ulaşırsak, bölgeye yeni hatlar planlayabiliriz. Rize bu eşikte." ifadelerini kullandı.

Havalimanları Arasındaki İşbirliği

Uraloğlu, Ordu-Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize-Artvin havalimanlarının birbirine zarar vermediği, aksine katkı sağladığını ifade etti. Rize'de gerçekleşen sefer iptallerinin sıklıkla Trabzon ile kıyaslandığını geçirdi. Ancak, Rize'nin zamanında kalkışlar noktasında daha iyi durumda olduğunu dile getirdi. Rötar ve iptallerin büyük ölçüde hava şartlarına bağlı olduğunu belirtti.

Gelecek Planları ve Hedefler

Uraloğlu, ekim başında hava yolu operatörleri ile bir toplantı planladıklarını ve Rize-Antalya uçuşları üzerine görüşmeler yapacaklarını açıkladı. Ayrıca, İstanbul’a ek seferlerin ilavesi için çalışmaların da sürdüğünü ifade etti. Rize-Artvin Havalimanı'nda açıldığı tarihten bu yana toplam 15.954 uçak trafiği gerçekleşti ve 2 milyon 400 binden fazla yolcu seyahat etti. Yıllık yolcu hareketinin 1 milyonun üzerinde olduğunu göz önünde bulundurarak, bu rakamların oldukça iyi olduğunu vurguladı.

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