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Uluslararası Nakliyeciler Derneği Heyeti Türkmenistan ile Taşımacılıkta Yeni Yollar Arıyor

UND heyeti, Türkmenistan ile kara yolu taşımacılığındaki işbirliğini güçlendirmek için ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 16:00
Uluslararası Nakliyeciler Derneği Heyeti Türkmenistan ile Taşımacılıkta Yeni Yollar Arıyor

Uluslararası Nakliyeciler Derneği ve Türkmenistan İlişkileri

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) heyeti, Türkmenistan Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı Başkanı Mammethan Çakıyev ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerin Teması

Gerçekleştirilen ikili görüşmelerde, Çin'den Avrupa ve diğer güzergahlara yönlenme planları çerçevesinde, uluslararası kara yolu taşımacılığının Türkmenistan temelinde, Orta Koridor üzerinden gelişimi üzerinde duruldu.

Türkiye Ziyareti ve Türkmenistan'ın Sınır Kapıları

Çakıyev, salgın döneminde kapatılan ve dünya lojistiği açısından büyük öneme sahip olan Türkmenistan sınır kapılarının yeniden açılması konusunda UND heyetiyle fikir alışverişinde bulundu. Bu görüşmeler, Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) Dünya Kongresi çerçevesinde gerçekleşti.

Etkileyici Katılımcılar

Toplantıya, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Hasan Boz, Türkmenistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammetnur Ovezov ve Türkmenistan Taşımacılık ve Lojistik Merkezi (TULM) Temsilcisi Orazmurat Hydyrov katıldı.

Gemiler ve Altyapı Gelişmeleri

Hazar Koridoru üzerindeki seferler ve liman altyapısı hakkında yapılan görüşmelerde, Türkmenistan satışlarında 2025 yılı itibarıyla iki yeni Ro-Pax gemisi ekleyeceğini duyurdu.

Sürücü Vizeleri ve İşbirliği Gelişmeleri

UND ve TULM arasında sürücü vizeleri üzerine devam eden görüşmelerde, Türkmenistan makamlarının vize ücretlerini düşürme çabaları hakkında bilgi paylaşıldı. Ayrıca, iki ülke arasında taşımacılık konularında önemli gelişmeler sağladı.

2024 Hedefleri

Görüşmeler sonucunda, iki ülkenin Ulaştırma bakanlıkları 2024 yılında ulaşım ve gümrük konularında işbirliği ile Türkmenbaşı liman ziyareti ve Türk dünyasında elektronik geçiş belgeleri kullanımını içeren fikir birliğine vardı.

UND Temsilcileri

Toplantıda, UND’yi Cihan Sünel (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter), Mutluhan Akan (Yönetim Kurulu Üyesi), Alper Özel (İcra Kurulu Başkanı) ve Alpdoğan Kahraman (İcra Kurulu Başkan Yardımcısı) temsil etti.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) heyeti, Türkmenistan Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı...

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) heyeti, Türkmenistan Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı Başkanı Mammethan Çakıyev ile görüştü.

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