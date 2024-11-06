Uluslararası Sürdürülebilir Finans ve Sorumlu Yatırım Konferansı

Borsa İstanbul, ERTA ve KGK işbirliğiyle düzenlenen konferansta, sürdürülebilirlik ve yeşil finansmanın önemi vurgulandı.

Açılış ve İlk Paneller

Konferansa Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları ile çeşitli sektörlerden üst düzey yöneticiler katıldı. Açılış konuşmalarının ardından, ERTA Yönetim Kurulu Başkanı Güler Aras moderatörlüğünde "Sürdürülebilirlik Standartlarına Uyum ve Değer Yaratan İşbirlikleri" başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Katılımcılar, sürdürülebilirlik alanında işbirliği ve iletişimin önemini ele aldı.

Yeşil Büyüme İmkanları

Ediz Günsel moderatörlüğündeki "Yeşil Büyümenin Yarattığı Fırsatlar ve Başarının Yol Haritası" panelinde, kamu ve özel sektörden birçok isim sürdürülebilirlik ve finans alanındaki gelişmeleri değerlendirdi. Cansen Başaran-Symes, Türkiye'nin rekabet gücünü korumak için yeşil dönüşüm sürecinin önemine dikkat çekti.

Cansen Başaran-Symes'den Önemli Vurgular

Başaran-Symes, "Dünya Bankası'nın raporuna göre çevre dostu ve yüksek teknoloji ürünleri üretme potansiyeli en yüksek ülkelerden biri Türkiye'dir. İş dünyası olarak bu potansiyeli değerlendirip dönüştürmemiz gerekli" dedi.

TSKB ve Şekerbank Yorumları

Murat Bilgiç, Türkiye'nin rekabet avantajlarını kullanması gerektiğini belirtirken, Şekerbank CEO'su Aybala Şimşek Galpin ise Avrupa'ya yakınlığın sunduğu fırsatları vurguladı.

Kapanış Konuşması

Konferans, Güler Aras tarafından yapılan kapanış konuşmasıyla sona erdi. Sürdürülebilir finansmanın, tüm sektörlerde dikkate alınması gereken bir nokta olduğu ifade edildi.