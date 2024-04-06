Ünlü ekonomist saat verip uyardı! Borsa'da hep aynı saatte bu oluyor!

TCMB eski baş ekonomisti Hakan Kara, doların değer kaybının nedenini bulamadığını belirterek, "Hareketin neden 14.40'ta başladığını anlamıyorum" dedi.

Bankalararası piyasada dün 32,42 liradan başlayan dolar, gün sonunda yüzde 1,34 düşerek 31,96 liraya geriledi. Spot piyasada düşüş daha da sert olurken, dolar kuru Kapalıçarşı'da 31,80 liradan işlem görmeye başladı. Dolar bugün de değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar 21,20 TL'den, euro 34,63 TL'den, İngiliz sterlini 40,51 TL'den, Japon yeni ise 21,26 TL'den işlem görmekte.

Kakan Kara, doların değer kaybetmesine herhangi bir neden bulamadığını belirterek, "Hareketin neden 14.40'ta başladığını anlamıyorum." dedi. Kara, kişisel sosyal medya hesabında dolar hakkında şunları söyledi:





"Dolar kurundaki sonraki hareketi anlamak için piyasa haberlerinin akışına baktım ama önemli bir neden bulamadım. Evet, TL notu bekliyordum ama bu şaşırtıcı değil. Hayır ama düşünmüyorum. Bu hareketin neden öğleden sonra 2.40'ta başladığını anlamıyorum."