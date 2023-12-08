Ünlü gazeteci asgari ücret, memur ve emekli maaşlarını tek tek hesapladı

Yeni yıla girerken her yıl olduğu gibi bu yılda asgari ücret artışı merakla bekleniyor. Bu yılki asgari ücret artışı ile ilgili bir yorumda o gazeteciden geldi. Detaylar haberimizde…



ASGARİ ÜCRET ZAMMI, EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI İÇİN TEK TEK RAKAM VERDİ! MİLYONLAR HESAP YAPIYOR, O CANLI YAYINDA AÇIKLADI... KÖK ÜCRET VE REFAH PAYI İÇİN NET SÖZLER

Tüm Türkiye asgari ücret artışları, emekli maaşı artışları ve memur maaş artışlarını hesaplamaya başladı. 2024 maaş artışları için geri sayım başlarken gazeteci Deniz Zeyrek maaş artış planına ilişkin belirli rakamları paylaşıyor. Zeyrek, hükümetin başlangıçta asgari ücreti 15 bin 800 TL olarak belirleme kararı aldığını ve güncel rakamı açıkladığını anlattı. Ayrıca temel ücretler ve asgari emekli maaşlarına ilişkin net rakamlar da verdi.

Genç-yaşlı, evli-bekar, 2024'teki maaş artışlarını merak ederken, yeni yıl zamlarını şimdiden hesaplamaya başlıyor. Asgari ücret artışı, memur ve emekli maaşlarındaki artışa ilişkin son haberleri milyonlarca kişi yakından takip ederken, gazeteci Deniz Zeyrek asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için tek tek rakam verdi. Kök ücret konusuna da değinen Zeyrek aradaki farkın yine Hazine tarafından kapatılacağını belirtti. "Ben öyle olağanüstü bir zamlar da beklemiyorum." diyen Zeyrek, 1 Nisan sonrası için de iddialı ifadeler kullandı.

İşte gazeteci Deniz Zeyrek'in asgari ücretin artırılması, emekli maaşlarının artırılması ve memur maaşlarının artırılmasına ilişkin rakamları sunduğu Sozcü TV'de yaptığı açıklamalar.

"ASGARİ ÜCRET İÇİN 15 BİN 800 TL KARARI ALINMIŞTI"

"Ben söyleyeyim asgari ücreti 15 bin 800 TL yapmayı düşünüyorlardı. Aldıkları karar bu yöndeydi.

"'17 BİN YAPALIM' NOKTASINA GELİNDİ"

Ama şimdi yılda 1 kere artırılacak gibi bir tavır ortaya koydukları için '17 bin TL yapalım' noktasındalar şimdi.

Bundan devlet de yararlanıyor. Devlet ondan vergi topluyor. Asgari ücret memur ve emekli maaşlarından farklıdır. Patronun sana para ödeyecek. Elbette devletler işverenlerin borçlu olduğu vergileri azaltabilir. Bu patronun içini biraz rahatlatabilir. İşverenler bu tutarı çalışanlarına aktarabilirler. Bu sayede çalışan mutluluğunu arttırabilirsiniz.

"MEHMET ŞİMŞEK IMF KOMİSERİ GİBİ DAVRANIYOR"

Ancak ülke burada hiçbir taviz vermiyor. Mehmet Şimşek IMF komiseri gibi davranıyor. Emekli ikramiyesinin 5 bin TL'den genişletilmesine karşı çıkılıyor. Adı açıklanmayan bir IMF programı yürürlükte. Dolayısıyla bu kadar anormal bir artış beklemiyoruz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı ise 10 bin 500 TL olacak.

KÖK ÜCRET KONUSU

Kök ücret konusunda değişiklik olmayacak. Temel maaşlar muhtemelen düşük kalacak. Aradaki fark devlet hazinesinden karşılanacak.

2024 MEMUR MAAŞARINI DA AÇIKLADI

Memur maaşı yaklaşık 31.000 TL olacak. Bir de 8.000 070 TL sabit artış var. 10.000 TL'ye rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Ancak memurların fiili maaşlarının düşük kalması muhtemeldir. Yani memurların resmi maaşı 22-23 bin TL olmaya devam edecek.

1 NİSAN SONRASI İÇİN UYARDI: "KORKUNÇ BİR KEMER SIKMA POLİTİKASINA GEÇİLECEK"

1 Nisan'dan sonra da 4 yıl da seçimin olmadığını düşünürsek korkunç bir kemer sıkma politikasına geçilecek. Aksi takdirde bu hedeflere ulaşılması imkânsız.