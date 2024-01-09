Ünlü gazeteci SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranını açıkladı

3 Ocak'ta açıklanan verilerle beraber memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 50 oranında zam yapılırken SSk ve Bağkur emeklisi için bu oran yüzde 37,5 olarak kaldı. Gözler şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacağı açıklamaya çevrildi. Uzman Erdursun, bankalar ödemeleri yapacakları kişinin aylıklarına yüzde 37.7 fark ile hesaplanırken hayal kırıklığı yaşandığına değindi. Fatih Portakal da canlı yayında '2 senaryo var' diyerek yeni rakamları açıkladı.



KÖK MAAŞ MESELESİNDE ÇÖZÜM

Memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın zam yapılırken memurlar ve asgari ücrette yüzde 50'ye yakın zam uygulandı. SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 37,5 oranı açıklanırken kök maaş meselesinde Küçük en düşük maaş alanların durumu o kök maaş haledilirken en az 11 bin 500 - 12 bin TL arasında gerileme yaşanırken SSK ve Bağkur maaşları yüzde 50'ye tamamlanırken seçim onu bunu adalet edilirken 1 yıldan beri özellikle en düşük maaş alan emekliler için zam alındı. 1 yılda enflasyon yüzde 70, gıdaya vurursak 80-90 aralığında... Devleti ve TÜİK'i baz alsak bile yüzde 75 seviyelerinde devam etmektedir.



Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Ayın 16'sında Meclis açılıp aynı gün Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de hemen yayınlayıp aradaki farkları da aylıklara yansıtmaları lazım. Bankalar ödemeleri olanlar için aylıklarına yüzde 37,7 farkla hesaplamalar yapılırken hayal kırıklığı yaşandığı öne sürüldü. Seçim öncesi böyle olacağını zannetmediğini ifade etti.



2 SENARYO DEVREDE

Fatih Portakal üzerinde 16 Ocak tarihine kadar çalışmalar sürerken Meclis kapalı olurken çalışma olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne sunulurken 2 senaryo sunulurken en düşük emekli maaşı 10 bin TL üzerine çıkarıldı. Birinci zam 37,57 ile sınırlı olmayacağı belirtilirken en az memur ve asgari ücretli kadar zammı vermek zorunda tutuldu.

