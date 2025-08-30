DOLAR
Uraloğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı: 'Sarsılmaz Bağlılık'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos’un 103. yıldönümünde zaferin milletin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sarsılmaz bağlılığın nişanesi olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 12:11
Uraloğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada, bu büyük zaferin milletin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına olan bağlılığının en güçlü nişanesi olduğunu belirtti.

"Bu zafer, aziz milletimizin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına olan sarsılmaz bağlılığının en güçlü nişanesidir"

Uraloğlu, 30 Ağustos'un, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Dumlupınar'da kazanılan ve İstiklal Savaşı'nı taçlandıran eşsiz bir zafer olduğunu hatırlatarak, milletin bağımsızlık ve özgürlük aşkıyla yazdığı destansı zaferi gurur ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Uraloğlu'nun vurguları

Uraloğlu, açıklamasında Ağustos ayının tarih boyunca Malazgirt'ten Çaldıran'a, Mercidabık'tan Sakarya'ya kadar zaferlerle dolu bir ay olduğuna işaret ederek, "30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zafer, işgal altındaki vatan topraklarını düşmandan arındırarak İstiklal Savaşı'mızı muhteşem bir başarıyla taçlandırmış ve Cumhuriyetimizin temellerini atmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bakanlık olarak bu kutlu mirasa sahip çıktıklarını belirten Uraloğlu, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşımak için çalıştıklarını ve milletin birliğini güçlendiren dev eserlerle ülkenin dört bir yanını donattıklarını söyledi.

Projeler ve ücretsiz bayram ulaşımı

Uraloğlu, 22 Ağustos'ta temelini attıkları Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı ile ülkeye zafer tadında bir eser kazandırmak için çalışmalara başladıklarını belirtti. Bu projenin Zengezur Koridoru'nun kapısını aralayarak Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'ı birleştiren bir barış ve refah köprüsü olacağını vurguladı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde, Türkiye'nin jeostratejik gücünü bir kez daha tüm dünyaya kanıtladık" sözleriyle projenin önemine dikkat çeken Uraloğlu, vatanın güçlü yarınlarına ışık tutan kalıcı bir miras bırakıldığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın daha anlamlı geçmesi için bakanlığa bağlı Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunun gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini hatırlattı. Bu hatların vatandaşlara hızlı, konforlu ve ekonomik ulaşım imkanı sunarak bayram coşkusunun paylaşılmasını sağlayacağını kaydetti.

Uraloğlu, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Milletimizin birliğini ve vatanımızın bekasını çelikten bir kale gibi korumaya devam edeceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

