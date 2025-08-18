DOLAR
Uraloğlu ve Fildişi Sahili Bakanı Kone, Ulaştırma İşbirliğini Güçlendirdi

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Fildişi Sahili Ulaştırma Bakanı Amadou Kone ile ulaştırma ve altyapı alanında işbirliğini güçlendirmek için görüştü.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 18:17
Uraloğlu, Fildişi Sahili Bakanı Kone ile ulaştırma işbirliğini görüştü

Teknoloji ve proje ortaklıklarına kapı aralanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fildişi Sahili Ulaştırma Bakanı Amadou Kone ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladı.

Uraloğlu, konuyla ilişkin paylaşımı NSosyal hesabından yaptı.

"Ulaştırma ve altyapı alanında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek, tecrübelerimizi paylaşmak ve yeni ortak projelere kapı aralamak adına görüşme gerçekleştirdik."

"Değerli mevkidaşım ile ulaştırma sektöründe bilgi, teknoloji ve proje geliştirme alanlarında işbirliği imkanlarını ele aldık. Bu görüşme, Türkiye-Fildişi Sahili dostluğunu daha da güçlendirecek yeni adımların başlangıcı olacaktır. Dostluk ve işbirliğimizi geleceğe taşıyacak ortak çalışmalar için hazırız."

