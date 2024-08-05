Üreticilere Tarım Sigortaları Kapsamında 3 Milyar Lira Tazminat Ödendi

Üreticilere Yönelik Hasar Tazminatı Desteği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılının ilk yedi ayında Tarım Sigortaları (TARSİM) kapsamında, doğal afet mevcudiyetinden etkilenen üreticilere 3 milyar liradan fazla hasar tazminatı ödendiğini duyurdu.

Devlet Primi Desteği ile Üreticilerimizin Yanında

Yumaklı, bakanlık olarak sağlanan %67'ye kadar devlet prim desteği ile üreticilerin emeğinin yanında olduklarını vurgulayarak, tarım sigortalarının küresel iklim değişikliği nedeniyle daha fazla önem kazandığını belirtti.

Tarım Sigortalarındaki Artış ve Çeşitlilik

Bakan Yumaklı, tarım sigortalarının kapsamını her yıl daha da genişlettiklerini ve üreticilere her türlü afet ve riske karşı koruma imkanı sunduklarını dile getirdi. 1 Ocak - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan hasar ödemelerinin detaylarına da değinen Yumaklı, şöyle konuştu:

"Dolu, don, fırtına, hortum, sel, yangın gibi çeşitli doğal afetler nedeniyle tarımsal zarara uğrayan üreticilerimize gerekli tazminat ödemelerini yaptık. Tarım sigortalarına olan ilginin artması, bu alandaki destekleme politikalarımızı daha da güçlendiriyor."

Tazminat Dağılımı

İlk yedi aylık dönemde, tarım sigortaları üzerinden gerçekleştirilen tazminatlar şöyle dağıldı:

Büyükbaş hayvancılık: 1 milyar 764 milyon lira

Bitkisel ürünler: 980 milyon 105 bin lira

Küçükbaş hayvanlar: 138 milyon 500 bin lira

Seracılık: 74 milyon 882 bin 828 lira

Su ürünleri: 53 milyon 597 bin 167 lira

Kümes hayvanları: 11 milyon 322 bin lira

Arıcılık: 5 milyon 300 bin 548 lira

Bu rakamlar, tarım sektörüne verilen desteğin önemini ortaya koymakta ve tarım sigortalarının kaçınılmaz bir ihtiyaç haline geldiğini göstermektedir.