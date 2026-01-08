USK: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı Litre Başına 22,22 TL

Ulusal Süt Konseyi (USK), 22 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt tavsiye satış fiyatını açıkladı. Fiyat: 22,22 TL/litre olarak belirlendi.

Kararın Detayları

Konseyin 7 Ocak 2026 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü için, üreticinin eline net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) litre fiyatı 22,22 TL olarak oy birliği ile karara bağlandı.

Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir.

Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ±33 kuruş fark uygulanacaktır.

Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Nisan-2026 döneminde yeniden değerlendirilecektir.

